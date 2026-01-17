Soldes d’hiver : ce fauteuil en rotin chic à -40 % chez Maisons du Monde fait l’unanimité, mais jusqu’à quand ?

Janvier s'installe, la lumière baisse et le salon paraît tout à coup plus froid. Beaucoup rêvent alors d'un coin cosy, avec des matières naturelles et des lignes douces, sans forcément changer tout le mobilier. Dans cette quête d'un intérieur plus chaleureux, une tendance tire son épingle du jeu : le style rotin chic.

Au milieu des promotions, un modèle fait particulièrement parler de lui chez Maisons du Monde : le fauteuil en rotin chic Sockette, dossier en cannage et assise écrue. Il remplace sans complexe des fauteuils affichés autour de 400 euros grâce à une remise spectaculaire, tout en gardant une allure très haut de gamme. De quoi intriguer plus d'un chasseur de bons plans.

Un fauteuil rotin chic Maisons du Monde à -40 % en plein soldes

Affiché hors promo à 239 €, Sockette passe pendant les soldes d'hiver 2026 à 143,40 €, soit -40 % et près de 100 € d'économie. L'offre s'inscrit dans la "Dernière Démarque" et court jusqu'au 3 février 2026, "selon les stocks disponibles". Dans un marché où les fauteuils en rotin design tournent souvent entre 180 et 400 €, ce tarif le place clairement en bon plan, d'autant qu'il obtient 4,7/5 pour 14 avis en ligne.

Son succès tient aussi à son dessin très travaillé. Dossier arrondi en cannage de rotin, pieds obliques en bois de hêtre, assise généreuse en tissu écru majoritairement polyester et coussin fourni : tout est pensé pour allier confort et légèreté visuelle. Ce mélange de bois clair et de fibres naturelles apporte instantanément chaleur et luminosité à un salon un peu sombre.

Fauteuil Sockette : confort et idées déco rotin chic

Compact, Sockette affiche environ 76 cm de hauteur pour 72,5 cm de profondeur. Il se glisse sans peine dans un petit salon, une chambre ou un bureau. Placé près d'une fenêtre avec une lampe sur pied et un petit guéridon, il devient un vrai coin lecture. Un tapis moelleux et un plaid en laine bouclée renforcent l'effet cocon autour de son assise claire.

Entre bois de hêtre et tissu écru, Sockette s'intègre à une déco scandinave, bohème ou plus vintage, avec quelques plantes et touches de couleur. Cette envie de belles pièces durables rappelle les mots du designer Olivier Gagnère, cité par Le Journal de la Maison : "Pandora fut conçue à l'image des déesses avec de l'argile et de l'eau et reçut des dieux tous les dons afin d'émerveiller les hommes…", avant de parler d'objets pensés comme des "objets cadeaux destinés à offrir (les boîtes), à partager (la coupe), à recevoir (le mug)", assure l'artiste.

Un bon plan rotin chic à saisir vite

Pour moins de 150 €, ce fauteuil signé par les stylistes de l'enseigne fait entrer un vrai style luxe accessible dans le salon. L'offre se termine le 3 février 2026 et les stocks restent limités ; en le dépoussiérant régulièrement et en nourrissant le rotin à l'huile de lin, il pourra accompagner de longues années de lectures au chaud.