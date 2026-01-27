Soldes en vitrine : tendances hiver 2007

1. Vitrine d'orLe solde international, très tendance 2007, pour que tout le monde comprenne bien que c'est les soldes.

3.La plus BritishMy goodness !

5. Un mariage en blanc à 50% sur l'ancienne collection...Ca fait rêver.

7. Eux, ils font la nique aux soldes en beauté !

9. A la Madeleine, ils sont pas en soldes...Dommage.

11. Ne perdez pas la tête !

13. Le fait-main, avec le scotch.

2. Vitrine d'argentLà, ce n'est pas tout à fait les soldes. C'est autre chose...

4. La plus pétillanteOn se croirait au printemps. Mimi comme tout.

6. On dirait halloween. Ca fait froid dans le dos.

8. On va pouvoir enfin habiller ce pauvre garçon tout nu devant la vitrine.

10. C'est ce que l'on appelle le comique de répétition.

12. Un message clair et fort : tous les sacs à 19 Euros.

14. Le dernier prixBoooooooh

Par MAUD THALYS