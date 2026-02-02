Spéciale St-Valentin : Détente en duo

Voyage dans les Cinq Mondes

Un spa dédié à la découverte des rituels de beauté du monde, au coeur des traditions ancestrales des soins venus d'ailleurs...

Rituel de Félicité à Deux - Hammam Arômes et Couleurs privatif, avec bain de lumière colorée bienfaisante et huiles essentielles personnalisées. - en cabine double, massage gommant aromatique aux épices, fleur de sel et huile naturelle de vanille, selon un rituel javanais.- massage ayurvédique indien à l'huile de sésame chaude pour régénérer en profondeur

350 eurosJusqu'au 14 février, pour tout Rituel de Félicité acheté, un flacon de Pluie de Pétales de Fleur d'oranger offertSpa Cinq Mondes6 square de l'Opéra Louis Jouvet 75009 Paris01 42 66 00 60Et aussi à Lyon et Nanteswww.cinqmondes.com