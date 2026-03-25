Suspensions en rotin dépassées : ce matériau chic devient la nouvelle obsession des décorateurs ce printemps 2026

Après des années de règne bohème, les suspensions en rotin lassent les salons français. Verre teinté et céramique artisanale bousculent les plafonds pour un printemps 2026 plus lumineux, mais encore faut-il savoir comment amorcer ce virage.

Les beaux jours reviennent, la lumière s’invite plus longtemps et l’éclairage de la maison paraît soudain un peu tristounet. Pendant plusieurs saisons, les plafonds se sont couverts de suspensions en rotin et d’abat-jour en fibres tressées, faciles à adopter. Cette vague bohème a réchauffé nos intérieurs, des studios aux maisons de vacances. Mais beaucoup ont désormais l’impression de voir les mêmes lampes dans chaque salon.

Les décorateurs sentent la fin de ce cycle standardisé et cherchent des luminaires capables de durer sans lasser. Le luminaire n’est plus seulement un joli objet : on lui demande de structurer l’espace, de dessiner des ombres, de créer un cocon. L’air du temps, proche du slow living, pousse à investir dans moins de pièces, mais mieux choisies. Une nouvelle matière devient alors le réflexe discret des pros pour le printemps 2026.

Pourquoi les suspensions en rotin lassent les intérieurs

On a tout vu en rotin : cloches XXL au-dessus de la table, petites boules ajourées en série, modèles à bas prix livrés en un clic. À force, cette omniprésence a gommé la personnalité des pièces de vie. L’accumulation d’objets issus d’une production rapide donne un décor agréable mais souvent sans vraie âme. Les envies glissent maintenant vers des matières plus singulières, moins repérables au premier coup d’œil.

Dans ce contexte, l’éclairage devient un outil pour travailler la lumière plutôt qu’un simple accessoire bohème. Une suspension doit aujourd’hui offrir une belle présence même éteinte, puis projeter un halo réconfortant une fois allumée. La qualité des finitions, l’épaisseur de la matière et la façon dont les ombres se dessinent prennent le dessus sur l’effet « carte postale » des fibres tressées.

Verre teinté et céramique artisanale, nouvelles stars du plafond en 2026

Pour remplacer le rotin, le verre teinté s’impose clairement. Ambré, vert olive, verre fumé ou rose poudré, il filtre la clarté de l’ampoule et diffuse une lumière chaude qui enveloppe la pièce. Souvent soufflé bouche, il évoque les suspensions des années 60 tout en restant très contemporain. Au-dessus d’une table de salle à manger ou d’un îlot, il crée une sensation de luxe accessible et agrandit visuellement l’espace.

Face à lui, la céramique artisanale et la terre cuite ramènent une présence plus terrienne. Moulée, émaillée ou laissée brute, cette matière lourde et noble offre des petites irrégularités qui font tout son charme. Elle cadre davantage le faisceau lumineux, parfait au-dessus d’un plan de travail ou d’un bureau. On la voit déjà adopter dans les décors japandi, scandinaves, campagne chic ou méditerranéens qui recherchent douceur et authenticité.

Réussir la transition du rotin vers le verre et la céramique

Changer toutes ses lampes n’est pas nécessaire pour tourner la page du rotin. Les décorateurs conseillent souvent de miser sur une seule pièce forte, par exemple une large suspension en verre teinté ou un modèle en céramique au-dessus de la table, et de laisser le reste plus discret. On peut aussi ne remplacer que l’abat-jour si la structure est encore en bon état, en surveillant la température des ampoules : autour de 2700 Kelvins, le verre coloré comme la terre cuite révèlent leurs plus belles nuances et transforment la lumière du quotidien.