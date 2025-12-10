Table de Noël chic à moins de 15 € : cette décoratrice révèle la méthode express que personne n’utilise

Les vitrines débordent de guirlandes, les réseaux sociaux affichent des tables saturées de décos… et vous, vous voulez une déco table de Noël pas chère qui ait quand même l’air sophistiquée. L’objectif : quelques éléments bien choisis, un peu de linge de maison et un centre de table facile, sans remplir le caddie ni sacrifier l’après-midi du 24.

Cette approche fait écho au luxe silencieux défendu par la décoratrice d’intérieur Asun Antó : une table épurée, centrée sur les matières et la lumière plutôt que sur l’accumulation. Associée à quelques branches de sapin ramassées, de simples bougies bon marché et une vaisselle blanche relevée de doré, elle permet d’obtenir, pour moins de 15 €, une table chaleureuse avec trois fois rien.

Table de Noël minimaliste : la leçon d’Asun Antó

La décoratrice Asun Antó, à la tête du studio Coton et Bois, assume une vision très claire de la table de fête : "J’essaie toujours de dresser des tables sobres, je n’aime pas les tables très chargées. J’aime célébrer Noël, mais je ne mets pas trop de boules ni d’ornements. En fait, j’ai tendance à mettre l’assiette de présentation, une bonne vaisselle, des couverts dorés (très tendance) ou en argent et les verres", a-t-elle confié au magazine El Mueble.

Elle travaille d’abord le fond avec une sous-nappe claire qui tombe presque jusqu’au sol, puis une nappe plus courte pour le relief. Pour que l’ensemble reste élégant, elle applique une règle très simple : "Avec une nappe unie, jouez avec une vaisselle de La Cartuja ou héritée, à motifs. Mais si je mets une nappe imprimée, la vaisselle doit être plus sobre. Je la préfère blanche, avec un filet doré et des couverts eux aussi dorés. Une autre option, c’est en argent, avec les couverts et le filet", explique Asun Antó.

Verres, centre végétal et lumière : un rendu luxe avec petit budget

Les couverts et les verres deviennent alors les bijoux de la table. "Cela ne me dérange pas de mélanger des verres différents, c’est très joli. Ce sont de véritables trésors, hérités de votre grand-mère, achetés sur les marchés... Les mélanger avec d’autres, cela me plaît énormément", confie Asun Antó. Avec une vaisselle blanche basique, quelques accessoires dorés à petit prix et des verres dépareillés, on obtient une table de Noël minimaliste très chic.

Pour le centre de table, la décoratrice garde la même sobriété : "Sur ma table, je mets une décoration basse, qui ne cache pas les convives et je la dispose en chemins. Si vous vous demandez quoi faire des plats de service, mon conseil est de les placer aux extrémités ou de sortir de la cuisine avec les assiettes déjà dressées, c’est beaucoup plus confortable que de devoir servir à table", détaille-t-elle. On peut reprendre ce principe à petit prix en posant sur la nappe quelques branches de sapin ou d’eucalyptus ramassées, des pommes de pin et des bougies chauffe-plat, pour un chemin végétal à moins de 15 €.

Marque-places DIY et récup : le détail qui change tout

Jusqu’au plan de table, Asun Antó soigne aussi les marque-places, car pour elle les sittings "c’est plus joli. Vous pouvez le faire avec quelques petites cartes, par exemple. L’autre jour, j’ai reçu des amis à la maison et j’ai acheté pour chaque convive une boule en cire avec une petite carte sur laquelle j’ai écrit le nom de chaque invité. On peut aussi les placer sur la serviette elle-même". Rien n’empêche de remplacer ces boules par des étiquettes faites maison ou de petits objets récupérés, en écho à une déco table de Noël pas chère mais très personnelle.