Terrazzo, cannage, maximalisme : ces tendances déco 2025 feront ringard en 2026 et plombent déjà votre salon

Vous avez posé un papier peint terrazzo en 2025, choisi un buffet en cannage et multiplié les petits objets rétro sous l’influence d’Instagram ? Sur le moment, l’effet était waouh. Un an plus tard, en plein hiver, cette déco très travaillée peut donner l’impression d’un décor figé, pensée pour la photo plus que pour le quotidien. Beaucoup découvrent que ces tendances déco 2025 omniprésentes fatiguent plus vite que prévu.

Ce ras‑le‑bol se résume souvent par un "Je ne supporte plus mon salon", formule relevée par la rédaction de Peaches. Entre tendances éclair et intérieurs clonés, un sentiment de "trop vu" s’installe. La question qui revient à l’aube de 2026 est simple : quelles sont les tendances stars de 2025 qui vont paraître dépassées, et par quoi les remplacer sans tout recommencer ?

Ces tendances déco 2025 déjà omniprésentes qui lassent en 2026

Le terrazzo a été la star des dernières saisons, du carrelage au papier peint en passant par les planches à découper. Motifs ludiques, teintes acidulées, il a tout envahi. Une fois l’effet de surprise passé, cette profusion de petits éclats colorés peut donner une impression de désordre, surtout en hiver où l’on cherche chaleur et apaisement visuel. L’usure arrive alors très vite, avec l’envie de tout refaire.

Le cannage suit le même chemin. Têtes de lit, chaises, buffets, luminaires : son esprit bohème s’est imposé partout. Quand il est sur‑représenté dans une pièce déjà marquée par un style maximaliste (couleurs fortes, objets nombreux, motifs rétro), l’ensemble finit par épuiser le regard. Les réseaux sociaux accentuent ce phénomène : un détail jugé "stylé" devient viral et se retrouve identique d’un salon à l’autre.

Cannage, terrazzo, maximalisme : que garder et comment doser en 2026

Les décorateurs ne parlent pas de bannir ces codes, mais de les doser autrement. Un grand lé de papier peint terrazzo peut laisser place à une peinture douce ou à un enduit texturé, plus reposant. Une pièce forte en cannage suffit largement ; les autres meubles gagnent à revenir vers le bois massif et des textiles unis. Dans une déco maximaliste, trier les objets et ne garder que ceux qui ont une vraie valeur affective allège déjà l’espace.

Pour faire évoluer un salon très 2025 sans exploser le budget, les pros cités par Trucmania et Peaches recommandent quelques gestes ciblés :

miser sur des plaids, coussins et tapis en matières naturelles, faciles à changer au fil des saisons ;

travailler l’éclairage avec des lampes à poser, des bougies ou des guirlandes lumineuses pour une ambiance plus feutrée ;

remplacer certains motifs rétro par des murs unis dans des teintes nude ou gris chauds ;

introduire des compositions végétales hivernales, comme des branches de pin ou de l’eucalyptus dans des vases sobres ;

profiter des périodes de soldes ou de déstockage pour investir dans une ou deux pièces intemporelles.

Vers quoi évoluent les intérieurs en 2026

L’hiver 2025‑2026 marque un retour aux matières naturelles et aux textures brutes : bois massif, céramique artisanale, laine bouclée, lin épais, verre recyclé. Côté couleurs, les experts évoquent des teintes apaisantes comme les nudes, les gris chauds, les bruns et les verts sauge, mais aussi des bruns chocolat, orange rouille, verts pistache, rouge cerise ou bleu outremer pour réchauffer la pièce tout en affirmant sa personnalité.

Les lignes se font plus épurées, sans froideur : canapés confortables aux formes arrondies, étagères aériennes, rangements bien pensés, peu d’objets mais choisis. L’objectif affiché dans ces tendances 2026 reste le même chez Trucmania ou Peaches : transformer la maison en cocon durable, moins dicté par les modes éclair, plus centré sur l’authenticité et les histoires attachées à chaque objet.