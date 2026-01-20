Test : parmi cette série de propositions, cochez celles qui vous correspondent. S'il y en a au moins une qui vous correspond, reportez-vous à la fin de cet article.

- J'ai le foie...qui va pas, j'ai la rate...qui s'dilate, ah mon dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah mon dieu que c'est embêtant...je n'suis pas bien-portante.

- J'en ai plein le dos.

- J'aime pas le mois de Décembre. C'est fatiguant. Il y a plein d'embouteillages à cause des cadeaux de noël.

- J'aime mes enfants bien sûr, mais par moments, c'est usant.

- Ce soir, je voudrais être belle, détendue, rayonnante. J'ai un rendez-vous dans l'air.

- Je sais pas ce qui se passe en ce moment. J'attrape tous les feux rouges.

- J'ai fait défoncer la serrure parce que j'avais perdu mes clés. En fait, elles étaient dans ma poche.

- J'ai du mal à connecter avec mon troisième chakra.

- J'ai besoin de changer d'air.

Résultats : si vous avez répondu oui à au moins une de ces propositions...La solution : se faire papouiller !

Au centre Thaï beauty wassana institute...

Je me fais papouiller en profondeur ou plus relax. Je me fais reflexologiser les pieds ou le crâne (ou les deux) par des gentilles dames thaïlandaises dans un cadre de palais.Pendant le massage huile essentielle, je peux fixer un Bouddha du regard pour tenter d'en percer le mystère !Je peux aussi faire un tour au hammam avant le massage : effet garanti.

Traditionnel : massages thaïlandais, soins remise en forme, réflexologie, spa et hammam.Original : massage nourrisson et enfant.Economique : En ce moment, promos matinales de 11heures à 14 heures, massage d'une heure : 50 euros.

28, rue de saint-Petersbourg - 75 008 Paris - Tel : 01 40 08 07 94108, Avenue de Versailles - 75 016 Paris - Tel : 01 46 47 51 10