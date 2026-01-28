Thaï beauty wassana institute

Champagne et Jacuzzi

Sérénité et royaume des sens dans un cadre apaisant, célébrant la campagne française avec de petites cabanes de soins en bois, galets, teintes pastel et musique douce.

Spa By Night - Hammam, bain bouillonnant- En cabine duo, massage relaxant aux huiles essentielles, véritable invitation à l'apaisement- Apéritif au Champagne rosé et foie gras, surprise pour la Valentine

Du 12 au 17 février, de 20h à 23h.109 eurosSpa Omnisens, Bercy Village, 75012 Paris - 0143419696www.omnisens.fr