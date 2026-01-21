Un-bureau-pour-jouer-et-travailler

Un bureau, quand on est petit, cela sert à beaucoup de choses

Dessiner, jouer, coller, imaginer et avec le temps à travailler !

Pour les plus petits on choisit de préférence une petite table basse à leur hauteur. Puis, à l'entrée en maternelle pour certains, ou lors du passage en CP pour d'autres, on achète le premier bureau. L'objectif est alors d'offrir les meilleures conditions possibles pour faire les devoirs du soir ! Comme votre enfant sera amené à y passer beaucoup de temps entre devoirs et loisirs, autant tout de suite, faire le bon choix.

Voici une sélection de tables et de bureaux :

Le plus chez Ikéa : les prix imbattables, le design et les couleurs toniques !

- pour les plus petits : une table " basse " et son tabouret, Mammut, en plastique rouge (77x55x48) à 24,95 euros la table et 6,50 euros le tabouret.- pour les juniors : Diktad, un bureau en bois massif avec rangement sous le couvercle pour les livres ou des fournitures, 69 euros. Johan, bureau avec tablette en bois laqué, avec des rangements pour CD, DVD, livres et plateau coulissable pour le clavier de l'ordinateur, à 99 euros- pour accueillir un ordinateur, Robin, bureau avec étagère à 104 euros

Le plus chez Vert Baudet : le détail raffiné, le design des créateurs, les atmosphères thématiques pour filles ou garçons.

- pour les plus petits, une table en médium laqué, avec un grand motif fleur rose qui cache un rangement en tissu pour les crayons et autres trésors, (60x60x60) à 39,90 euros, ou un vrai pupitre en bois massif et medium, couleur laqué vert, à 54,90 euros, avec le banc assorti à 29,90 euros- pour les juniors, le bureau " compil ", en médium laqué, composé de plusieurs cubes de rangement et un plan de travail. Plusieurs couleurs, à 241 euros ; le bureau signé Agatha Ruiz de la Prada, en medium avec 3 tiroirs-caisson, rose ou blanc à 280 euros- original, le bureau-cube, 100% design, 100% rangement, 100% compact. Quand tout est rangé, il ressemble à un cube, vous tirez sur un côté, une chaise apparaît, sur l'autre, c'est un coffre à jouet sur l'autre des tiroirs : une mine d'astuces et quel gain de place ! Plusieurs couleurs, à 198 euros

Le plus chez Habitat : la simplicité et la sobriété.

- pour les plus petits : une table blanche Tino, à 35 euros,- pour les juniors, une table toute simple, sans rangement, Bastien à 90 euros

Le plus chez Apache : un univers rien que pour les enfants !

- pour les petits, Kangaroo, une petite table avec rangement en tissu sur le côté, en mélamine, rose ou bleue, à 35 euros, avec le tabouret fleur à 15 euros ; set bureau et tabouret en bois laqué couleur framboise, avec des motifs coeurs, à 69 euros - pour les plus grands, à partir de 5 ans, pratique le bureau pliable, blanc à 59,90 euros et la chaise de bureau sur roulettes à 59,90 euros

Le plus chez La boutique du dos : un matériel résistant et confortable.

- une série de mobilier de bureau spécialement conçu par des ergonomes pour les ados. La surface du bureau, inclinable, peut être réglée et adaptée à la morphologie de chaque enfant et l'accompagner tout au long de sa scolarité. Bureau évolutif, 560 euros

Le plus chez Fnac Eveil&Jeux : le côté ludique.

- pour les plus petits, la grande table de jeu en médium laqué (100x70x30) avec deux grands bacs de rangement sous ta table. Plusieurs couleurs, à 79,95 euros la table et 29,95 euros par bac ; le bureau Fleur anis (88x53x88), avec deux étagères et deux range documents de chaque côté du bureau, 149,95 euros- pour mettre un ordinateur, le bureau en médium laqué, avec une tablette coulissante, une tablette d'angle rehaussée pour l'écran et des espaces de rangement sur le côté. Existe en bleu, anis et blanc à 139,95euros ; le bureau informatique en médium laqué anis et orange, surface de travail rabattable pour gagner de la place, 179,95 euros

Virginie Langlois

