Lorsque vous choisissez les vêtements qui composeront le dressing de votre enfant, vous devez tenir compte de ses besoins en termes de confort, de praticité et de sécurité. En effet, chaque habit qu’il enfile doit concilier liberté de mouvement, plaisir de s’habiller et bien-être.

De la naissance de votre enfant jusqu’à son adolescence, ses attentes et ses besoins en matière de vêtement évoluent assez rapidement. Ainsi, il convient de connaître certains éléments pour choisir les habits adaptés à chaque étape de sa vie tout en réalisant des achats judicieux.

Pourquoi il est important d’adapter les vêtements de votre enfant à son âge ?

Adapter les vêtements de votre enfant à son âge est essentiel pour qu’il se sente à l’aise tout au long de la journée. Pour un petit en âge de s’habiller seul, une pièce qui correspond à sa taille sera plus facile à enfiler. Par conséquent, composer un dressing avec des vêtements correspondant à l’âge de votre enfant favorise son autonomie.

Pour les plus grands, un vêtement Tape à l’œil qui convient à son âge et à ses goûts est un moyen efficace d’affirmer son caractère et sa personnalité. D’une certaine manière, les habits contribuent au développement de sa confiance en soi en plus d’être fonctionnels.

Si vous recherchez des pièces pour compléter le dressing de votre enfant, n’hésitez pas à vous procurer les vêtements signés Tape à l’œil. Les modèles proposés par cette enseigne se déclinent en une multitude de collections pour correspondre à tous les goûts, à tous les styles et à presque tous les âges.

Quels sont les vêtements à privilégier pour les bébés de 0 à 2 ans ?

Durant les premiers mois de vie, vous devez privilégier les vêtements doux, confortables et pratiques. En effet, au cours de cette période, les bébés sont souvent portés ou passent leur temps à dormir. Comme leur peau est encore sensible et fragile, elle requiert des habits confectionnés dans des matières naturelles et respirantes. Pour éviter les irritations et éventuelles allergies, optez pour les vêtements en coton.

En ce qui concerne la taille, il n’est pas nécessaire d’acquérir une pléthore de tenues, puisque votre bébé grandira assez vite. Les vêtements évolutifs sont des valeurs sûres pour suivre son rythme et pour ne pas avoir à renouveler sa garde-robe tous les mois. Pour des questions de praticité, il vaut mieux vous orienter vers les vêtements faciles à enfiler, à fermeture éclair ou à pression.

Parmi les indispensables de la garde-robe d’un enfant de 0 à 2 ans, retrouvez :

Les bodies ;

Les pyjamas ;

Les sweats, les gilets, les cardigans ou les tricots ;

Les leggings, les combinaisons, les salopettes ou les pantalons.

Quels sont les incontournables d’une garde-robe d’un enfant de 2 à 5 ans ?

À partir de 2 ans, voire un peu moins, les enfants commencent à bouger et à explorer. Son dressing doit s’accorder avec cette évolution en incluant des vêtements confortables, résistants et simples à enfiler. Des tenues pour les sorties doivent également être ajoutées. De plus, vous devez privilégier les pièces qui résistent aux lavages répétés.

La période de 2 à 5 ans est celle pendant laquelle votre enfant devient de plus en plus autonome. Ainsi, il préfèrera choisir des vêtements qu’il pourra enfiler seul. Ainsi, n’hésitez pas à miser sur les modèles à zip ou à élastique.

Outre le style, vous devez accorder une importance particulière à la qualité des matières. Les tissus comme le coton sont parfaits pour optimiser le confort de votre enfant au quotidien. Il existe également des vêtements évolutifs et polyvalents qui peuvent être portés au fil des saisons.

Dans tous les cas, une garde-robe de petite fille de 2 à 5 ans sera composée de robes et de jupes qui sont aussi stylées que pratiques. Les shorts et les bermudas sont également de véritables alliés pour les baroudeurs et les baroudeuses durant la période estivale puisqu’ils confèrent aussi bien confort que liberté de mouvement. Pour couvrir votre enfant en soirée ou lorsqu’il fait frais, les pulls et les gilets en laine ou en coton sont un must. Les basiques comme le sweat, le legging ou le tee-shirt à manches courtes ou longues sont à acquérir absolument.

Comment choisir des vêtements pour des enfants en âge scolaire, de 6 à 10 ans ?

À la différence de la crèche, à l’école, les enfants sont soumis à un rythme assez soutenu. En effet, ils alternent les cours, les récréations, les activités sportives et les sorties. Il est donc indispensable de miser sur des vêtements qui soient confortables et résistants aux lavages. À cet âge, les enfants développent leurs propres préférences en termes de tenues. Pour composer leur dressing, vous pouvez tenir compte de leurs goûts :

Les ensembles à motifs ou à inscriptions ;

Les sweats à capuche ;

Les hauts imprimés ou à couleur fantaisie…

En outre, vous devez aussi respecter les indications et les prescriptions de l’établissement scolaire où vos enfants sont inscrits. Si certaines écoles imposent le port d’un uniforme, d’autres sont plus flexibles concernant les tenues des élèves. Les vêtements adaptés aux enfants varient également en fonction de leur niveau scolaire. À titre d’exemple, pour un élève à la maternelle, orientez votre choix vers les pantalons pourvus d’une ceinture élastique favorisant son autonomie lorsqu’il se rend aux toilettes. Les modèles à poche sont également de véritables alliés.