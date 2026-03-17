Vinted : ne vendez plus ce bijou en or avant d’avoir testé cette boutique discrète qui peut vous payer bien plus cher

Avant de glisser vos bijoux en or sur Vinted comme un simple accessoire, une estimation en boutique Achat Or peut tout changer. À quel point ce réflexe peut-il peser sur votre portefeuille ?

Vous rangez vos placards, vous tombez sur une petite boîte, et là, un vieux bracelet en or ressort du passé. Héritage d’une tante, cadeau de communion, peu importe, son style ne vous plaît plus. Le réflexe arrive vite : smartphone, photos, annonce sur Vinted.

Pour les vêtements, cette habitude marche bien. Pour un bijou en or, en revanche, elle peut vous faire perdre sans le savoir plusieurs centaines d’euros, car l’acheteur verra surtout un accessoire sympa à petit prix. Or une simple boutique spécialisée « Achat Or » peut parfois vous en offrir le double.

Vinted : pourquoi vos bijoux en or y sont souvent bradés

Sur Vinted, tout le monde cherche la bonne affaire. L’utilisateur fait défiler les annonces, trie par prix, compare en quelques secondes, sans se demander combien de carats contient votre bracelet. Vu à l’écran, il ressemble à une babiole vintage, pas à des grammes d’or.

En ligne, impossible de vérifier un poinçon ou le poids réel, la méfiance reste donc forte et les acheteurs négocient comme pour un jean. Vous seriez tenté de proposer 50 ou 80 euros. Pourtant, l’article rappelle qu’un bracelet suffisamment lourd, même en 8 ou 9 carats, peut dépasser les 400 euros chez un comptoir spécialisé.

Repérer la vraie valeur : poinçons, carats et poids de votre bijou

Avant toute mise en vente, un geste simple change tout : regarder de près vos bijoux. En France, l’or 18 carats se repère à la petite tête d’aigle, mais l’or 9 ou 14 carats, très courant dans d’autres pays ou sur les bijoux anciens, garde lui aussi une valeur réelle.

Pour un rachat au poids, l’état compte peu. Cassé, rayé ou démodé, un bijou lourd reste une réserve d’argent, car ce sont les grammes et la pureté qui déterminent sa valeur. Avec un cours du métal jaune à des niveaux élevés, un bracelet modeste il y a dix ans peut aujourd’hui valoir un petit pactole.

Avant Vinted, passer par une boutique « Achat Or » pour tester le marché

Les bijoutiers de quartier rachètent parfois, mais proposent souvent des bons d’achat ou des tarifs prudents. Les comptoirs spécialisés en rachat d’or, eux, affichent leurs prix au gramme et ajustent leurs offres chaque jour. La plupart pèsent et testent vos bijoux gratuitement, sans obligation, ce qui permet de savoir rapidement ce que vaut vraiment votre boîte à trésors.

Cette prudence évite aussi les dérives vues sur Vinted, où des internautes ont publié de fausses annonces prétendant vendre des bijoux du Louvre, l’un écrivant par exemple : « Je la vends vite avant que je me fasse péter. En très bon état je l’ai trouvée vers le Louvre ». Face à ces annonces, Vinted a expliqué avoir « rapidement supprimé les annonces concernées », avant d’ajouter : « Notre priorité est de garantir une expérience sûre pour tous nos membres: les annonces frauduleuses ou trompeuses n’ont pas leur place sur Vinted », a indiqué la plateforme à Tech&Co. Mieux vaut donc faire expertiser une vraie pièce d’or avant toute mise en vente en ligne.