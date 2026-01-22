Vive les massages !

Bien-être à la clé !

Pour optimiser ses vertus, utilisez de l'huile de massage parfumée que vous chaufferez entre vos paumes avant de commencer.

L'automassage présente l'avantage de pouvoir être pratiqué n'importe quand, n'importe où.

Il relance la circulation sanguine et, selon les gestes, détend ou stimule. Il agit sur les points d'énergie (les méridiens de la médecine chinoise) et, pratiqué régulièrement, il permet de soulager et même de prévenir certains maux de tous les jours comme le stress, le mal de dos, la migraine...

Fin de journée, vous avez accumulé les tensions ?

Direction la nuque et les épaules. Pétrissez l'arrière de la nuque, du bas du crâne vers le cou, puis descendez vers les épaules et le haut des bras, sans jamais appuyer trop fort ni trop longtemps.

Problèmes de digestion ?

Chaque soir avant de vous endormir, massez lentement votre ventre : autour du nombril et toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, en appuyant légèrement.Prenez une huile au parfum stimulant (agrumes, herbes) et concentrez-vous sur chaque partie de votre corps : en alternant pincements et rotations, massez vos jambes et vos bras en commencant toujours vers le bas (donc les chevilles et les poignets). Avancez ensuite vers le ventre et le décolleté. Frottez finalement vos reins avec vos deux poings fermés jusqu'à ce que la zone chauffe. Terminez la séance par des tapotements sur tout le corps.Les mains et les pieds, gorgés de terminaisons nerveuses, sont considérés comme le reflet de notre corps tout entier.

Pétrissez chacun de vos pieds sur le dessus puis descendez du talon jusqu'à la plante : insistez en ajoutant une pression des doigts sur la voûte plantaire. Massez ensuite chaque orteil entre le pouce et l'index. Frictionnez maintenant vos deux mains en décrivant de petits cercles avec le pouce : dessus, dessous et le long des doigts.

