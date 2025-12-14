Voici ces carrés poire-chocolat fondants qui font l’unanimité en novembre 2025, la recette simple qui réchauffe les goûters

Un goûter d'automne simple et réconfortant, prêt sans robot et avec peu d'ingrédients, pour une table qui sourit.

L’automne s’installe, les marchés regorgent de fruits mûrs et les envies de douceur reviennent en force. Dans les cuisines, les parfums de poire et de chocolat rappellent ces gâteaux familiaux qu’on coupe au couteau, encore tièdes, quand la pluie tambourine la fenêtre. Les carrés poire-chocolat ont ce charme-là: un dessert généreux, facile, qui met tout le monde d’accord.

Pas besoin d’équipement sophistiqué ni d’ingrédients rares pour obtenir un résultat moelleux et très fondant. On joue la carte du simple et du bon, avec une pâte chocolatée qui enrobe des dés de poire juteux. Le four fait le reste, et l’odeur alléchante attire les gourmands à table. Le timing parfait.

Les ingrédients malins qui subliment la poire et le chocolat

Le secret d’un dessert d’automne réussi tient souvent à la qualité des produits du quotidien. Ici, la poire apporte l’humidité et la douceur, tandis que le chocolat noir structure le goût avec une belle intensité. Une base courte, zéro ingrédient compliqué, et la promesse d’un moelleux qui fait chavirer.

2 poires bien mûres

bien mûres 150 g de chocolat noir pâtissier

pâtissier 2 œufs

100 g de sucre

90 g de farine

80 g de beurre

1 pincée de sel

1 sachet de sucre vanillé

Envie d’une touche perso sans compliquer la recette facile du tout ? Une poignée de noisettes concassées pour le croquant, un soupçon de cannelle pour l’esprit cocooning, ou un zeste fin d’orange pour réveiller la pâte. Trois idées, zéro faux pas.

Les étapes express pour des carrés moelleux sans prise de tête

On commence par préchauffer le four à 180 °C, chaleur traditionnelle. Chemisez un moule carré de 20 x 20 cm avec du papier cuisson pour un démoulage propre et des parts nettes. Faites fondre le beurre avec le chocolat, idéalement au bain-marie, jusqu’à obtention d’une texture homogène et brillante.

Dans un saladier, fouettez les œufs avec le sucre et le sucre vanillé, juste pour les faire mousser. Versez le mélange beurre-chocolat tiédi, mélangez, puis incorporez la farine et le sel. On obtient une pâte épaisse, lisse, qui promet un beau fondant à la découpe.

Pelez les poires, retirez le cœur, puis taillez-les en petits dés réguliers. Enrobez-les délicatement de pâte et versez le tout dans le moule, en veillant à laisser quelques dés en surface pour le joli visuel et la touche de fraîcheur au sommet. Le secret du fondant : la juste cuisson.

Enfournez 25 à 30 minutes. Surveillez la coloration: la surface doit à peine dorer. Plantez la lame d’un couteau au centre; elle doit ressortir avec quelques miettes humides, pas de pâte liquide. Laissez tiédir une dizaine de minutes avant de détailler en carrés. Et là, on oubli tout le reste.

Dégustation et accords gourmands qui font la différence

Servis encore tièdes, ces carrés sont irrésistibles. Une boule de glace vanille vient caresser le côté cacao, quand une crème anglaise maison prolonge la douceur en bouche. Vous aimez le contraste des textures ? Essayez des éclats de noix ou de noisettes sur le dessus, au moment de dresser.

Pour une assiette qui fait son effet, déposez un carré sur une petite assiette blanche, nappez d’un filet de chocolat fondu, puis ajoutez quelques fines lamelles de poire crue. Un voile de sucre glace, une pincée de cannelle, et l’esprit automnal s’invite au dessert. À deguster sans attendre, avec un thé fumé ou un café serré.

Astuces et variantes de saison pour réussir tout l’hiver

La base marche avec d’autres fruits. Remplacez la poire par des pommes légèrement acidulées, des dés de coing précuits ou des morceaux d’abricots secs pour une version plus corsée. Envie de bousculer les codes ? Le chocolat blanc transforme la recette en douceur vanillée, très réconfortante.

Côté organisation, ces carrés poire-chocolat se conservent à température ambiante, dans une boîte hermétique, jusqu’au lendemain. Le moelleux gagne en intensité et les saveurs se lient davantage, parfait pour un goûter de week-end ou un dessert improvisé après le marché. Si vous êtes pressé, le beurre et le chocolat peuvent aussi fondre au micro-ondes, en plusieurs sessions courtes, en mélangeant entre chaque passage pour garder une texture lisse.

Enfin, un petit conseil pour la découpe nette: laissez refroidir quelques minutes, puis coupez en parts égales pour obtenir ces fameux carrés, faciles à glisser dans une lunch box ou à partager à la sortie de l’école. Simple, familial, et résolument de saison. Le genre de gâteau qui fait revenir tout le monde en cuisine.