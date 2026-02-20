Voici chez Leroy Merlin ce robinet cuivre brossé au look luxe : son prix en ce moment va surprendre les fans de déco

En ce début 2026, un mitigeur de lavabo en cuivre brossé signé ESSEBAGNO s’affiche en promo chez Leroy Merlin et affole les amateurs de déco. Pourquoi ce modèle Luisa pourrait transformer votre salle de bains pour un budget mini ?

La salle de bains change parfois de visage grâce à un seul détail : le robinet. En ce début d’année 2026, beaucoup veulent rafraîchir leur pièce d’eau sans gros travaux ni budget délirant. Sur le site de Leroy Merlin, un modèle en cuivre brossé attire justement l’œil avec un look très haut de gamme.

Derrière cette offre se cache le mitigeur bas Luisa de la marque ESSEBAGNO, un robinet de lavabo en laiton au style industriel chic. Habituellement vendu près de 85 €, il profite d’une remise immédiate de 10 € pour passer à 74,70 €, soit environ 75 €. Un tarif qui tranche avec son allure de pièce de designer.

Mitigeur cuivre brossé : un détail qui change tout

Le cuivre brossé est la star du moment dans la déco de salle de bains. Sa teinte légèrement orangée réchauffe immédiatement l’ambiance, là où le chrome parait froid. Sur une vasque blanche avec un meuble en bois clair, ce robinet mitigeur cuivre brossé crée un contraste doux ; sur un mur béton, il renforce l’esprit loft.

Le modèle Luisa reste compact avec 16,7 cm de hauteur, 9,4 cm sous le bec et 11,5 cm de profondeur. Ce gabarit convient à la plupart des lavabos standards sans éclaboussures gênantes. Le corps en laiton et la poignée en métal donnent une vraie sensation de solidité, tandis que la cartouche céramique de 35 mm et l’aérateur résistant au calcaire rendent l’usage fluide au quotidien.

Bon plan Leroy Merlin : un mitigeur cuivre brossé sous les 75 €

Sur le volet budget, l’offre se détache vraiment. Vendu par le partenaire Democratik Design sur le site de Leroy Merlin, ce mitigeur passe de près de 85 € à 74,70 € grâce à une réduction immédiate de 10 €. Pour un corps en laiton, une finition cuivre brossé et une bonde incluse, la facture reste très douce.

Face à la concurrence, l’écart saute aux yeux. Un mitigeur lavabo cuivre brossé Omnires Y s’affiche à 179,79 €, et d’autres modèles design montent à près de 300 €. Le Luisa se retrouve donc dans une catégorie rare : un robinet tendance autour de 75 €.

Installation facile : le mitigeur Luisa et le système Essefix

Beaucoup hésitent à changer de robinet par peur de se contorsionner sous le lavabo avec des clés à molette. Ici, le système de fixation Essefix a été conçu pour une pose sans outils spécifiques, sans clé ni tournevis. Les flexibles d’alimentation tressés inox de 35 cm sont fournis, il suffit de retirer l’ancien mitigeur, placer le nouveau puis serrer la fixation par dessous.

Le carton contient aussi une bonde de vidage clic-clac assortie, pour une évacuation d’un simple appui du doigt et une vasque parfaitement coordonnée. Le corps du robinet est garanti 5 ans, les pièces d’usure et la peinture 1 an. Le produit est annoncé en stock avec livraison sous deux jours ouvrés ou retrait magasin, idéal pour un relooking de la salle de bains dès le prochain week-end.