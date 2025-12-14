Voici comment utiliser vos épluchures de pomme en automne 2025 avec trois idées anti-gaspi simples qui changent la cuisine

Des pelures qui finissent au compost pourraient bien sauver vos goûters d'automne et votre porte-monnaie. On vous montre.

Sur les étals, les pommes françaises s’invitent partout et les compotes, tartes et goûters improvisés reprennent leur place à la maison. Dans la foulée, un tas d’épluchures s’accumule au bord de l’évier. Et pourtant… ces pelures ont du goût, du parfum, du sucre naturel. De quoi nourrir une cuisine maline, plus attentive à ce qu’on jette.

À partir de trois usages très simples, on transforme ce qui semblait inutile en alliés du quotidien. Infusion parfumée, chips au four, vinaigre de pomme maison: trois pistes faciles, prêtes à s’inscrire dans la saison. Le but de ces gestes : cuisiner mieux sans gaspiller.

Ces boissons d’automne qui changent tout avec des épluchures de pomme

Quand l’air fraîchit, une boisson chaude fait toute la différence. Les épluchures de pomme libèrent arômes et douceur, parfaites pour une tisane à siroter après une balade ou au retour de l’école. Récupérez les pelures soigneusement lavées de 2 à 3 pommes, ajoutez un bâton de cannelle, quelques clous de girofle ou une étoile de badiane, puis versez 1 litre d’eau frémissante.

Laissez infuser 10 minutes. Vous obtenez une boisson naturellement sucrée, sans amertume, au doux parfum d’automne. Servez telle quelle, ou ajoutez un trait de jus de citron pour réveiller les notes épicées. Cette infusion accompagne très bien une part de gâteau ou un moment de lecture, sans surcharge de sucre ajouté.

On peut aussi préparer une bouteille à l’avance et la conserver au frais pour le lendemain, à réchauffer à feu doux. Sauf que si vous testez ce rituel une fois, il devient vite un réflexe du week-end. Un geste simple qui sauve des pelures et crée une pause réconfortante.

Chips d’épluchures au four, l’encas zéro déchet qui croque

Envie d’un grignotage maison, léger et odorant? Les chips d’épluchures font mouche à l’heure du goûter. Sur une plaque, étalez les pelures lavées de 3 à 4 pommes. Saupoudrez de 2 cuillères à café de sucre et d’1 cuillère à café de cannelle. Enfournez à 120 °C, 30 à 40 minutes, jusqu’à ce que les pelures soient bien dorées et croustillantes.

Pelures lavées de 3 à 4 pommes, 2 c. à café de sucre, 1 c. à café de cannelle

Côté texture, la magie opère au séchage: la pelure devient fine, craquante, avec une pointe d’épice qui rappelle les marchés d’automne. Glissez les chips froides dans un bocal hermétique. C’est pret pour la semaine, à emmener au bureau, dans le cartable ou à parsemer sur un yaourt. Une idée simple qui plaît aux enfants autant qu’aux grands, sans paquet plastique ni additifs.

Vinaigre de pomme maison, l’astuce qui réveille les salades

Dans la cuisine du quotidien, le vinaigre de pomme fait le lien entre salades croquantes, déglaçages et marinades rapides. Bonne nouvelle: pelures et trognons suffisent. Placez les restes de 4 pommes dans un bocal propre. Ajoutez 1 litre d’eau filtrée et 2 cuillères à soupe de sucre. Fermez avec un tissu maintenu par un élastique, et gardez le tout à température ambiante, à l’abri de la lumière.

Mélangez tous les deux jours. Au bout de 3 à 4 semaines, filtrez: le liquide a pris sa personnalité, avec des notes fruitées fines. Vous tenez un condiment maison, prêt à booster une salade de mâche, à réveiller des légumes rôtis ou à napper quelques fines tranches de betterave. Le geste ne demande pas d’équipement, juste un bocal et un peu de patience.

Avec le temps, ce vinaigre devient l’assaisonnement qui change tout. Une cuillère dans une vinaigrette, et la salade gagne en relief. Un filet pour déglacer la poêle après une viande ou des champignons, et la sauce prend du caractère. On valorise des restes qui auraient fini au compost, sans rien ajouter à la poubelle. C’est tout bête et franchement efficace.

Trois réflexes anti-gaspi à adopter dès maintenant en cuisine

Le premier s’attrape vite: garder de côté les épluchures de pomme quand vous cuisinez, plutôt que de les jeter machinalement. À partir de là, on arbitre selon l’envie du jour. Une soirée tranquille? L’infusion épicée. Une faim de quatre heures? Les chips dorées. Un dimanche pluvieux? Le bocal de vinaigre de pomme à lancer pour les semaines à venir. Des gestes concrets, à portée de main.

Ensuite, on pense organisation douce. Rangez un petit bocal pour les pelures au frigo quand vous cuisinez sur plusieurs jours, et utilisez-les rapidement. Réservez une place dédiée aux épices qui matchent bien avec la pomme, cannelle et badiane en tête. Enfin, gardez l’esprit anti-gaspi au centre: une tisane parfumée, un snack zéro déchet, un condiment maison, et votre automne prend une saveur plus futée, très française dans l’assiette comme dans les habitudes.