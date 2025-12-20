Voici la pâte à tartiner façon Kinder Bueno qui fait oublier les pots du supermarché cet automne 2025, avec une liste d’ingrédients très courte

Un pot maison, cinq ingrédients, et un parfum de noisette torréfiée qui signe le goûter de novembre.

Quand le temps fraîchit et que la lumière tombe tôt, les envies de tartines réconfortantes reviennent sur la table en France. Les étals débordent de pots standardisés, mais la tendance est au fait maison, plus lisible et plus gourmand. Une recette inspirée de la célèbre barre chocolatée s’impose alors comme une valeur sûre pour réunir petits et grands autour d’un bol de lait chaud.

Au menu, une pâte à tartiner onctueuse où l’arôme des noisettes torréfiées rencontre la douceur du chocolat blanc. Pas d’ingrédients opaques, seulement l’essentiel pour un résultat généreux sur pain frais, crêpes ou brioche. Et ca change tout.

Ce pot maison façon Kinder Bueno qui fait chavirer le goûter d’automne

Inspirée de la gourmandise culte, cette version maison met l’accent sur le goût franc de la noisette et l’onctuosité lactée. L’idée séduit à l’heure du goûter, quand on cherche une alternative aux références industrielles. La promesse de cette version maison : une texture lisse, un goût net et un pot qui file au goûter.

On l’étale au couteau, on la dépose en cœur de crêpe, ou on la glisse entre deux biscuits pour un sandwich sucré. Et comme la liste d’ingrédients tient en quelques mots, on sait exactement ce que l’on tartine. Simple, efficace, réconfortant.

Les ingrédients simples qui signent le goût noisette et chocolat blanc

La base de la recette tient sur un post-it. Des produits du placard, faciles à trouver, et une promesse de saveur fidèle aux souvenirs d’enfance. Les quantités sont précises pour garantir le bon équilibre sucré et la tenue à la tartine.

120 g de noisettes entières, 100 g de chocolat blanc pâtissier, 150 g de lait concentré sucré, 2 cuillères à soupe d’huile neutre (tournesol ou pépins de raisin), 1 pincée de sel fin

Les noisettes, une fois dorées au four, portent la recette et parfument toute la cuisine. Le chocolat blanc apporte le fondant, le lait concentré structure la crème, tandis que l’huile ajuste l’onctuosité sans masquer le goût.

Le pas à pas pour une pâte à tartiner vraiment onctueuse

Commencez par étaler les noisettes sur une plaque et enfournez 10 à 12 minutes à 180°C (chaleur tournante). Dès la sortie du four, frottez-les dans un torchon propre pour retirer la peau. Cette étape, simple mais déterminante, donne une noisette nette, sans amertume, et une future texture ultra-fine.

Faites fondre doucement le chocolat blanc, au bain-marie ou au micro-ondes par séquences de 30 secondes, en mélangeant pour garder sa souplesse. Incorporez aussitôt le lait concentré sucré pour former une base crémeuse, homogène et très lisse.

Mixez les noisettes jusqu’à l’obtention d’une poudre qui commence à s’agglomérer. Ajoutez le mélange chocolat-lait, l’huile et la pincée de sel, puis mixez à nouveau jusqu’à ce que la pâte à tartiner devienne lisse et brillante. Si elle vous paraît un peu ferme, ajoutez une cuillère de lait ou un filet d’huile et mixez par à-coups, en raclant les parois pour tout rassembler.

Versez dans un pot propre et laissez refroidir à température ambiante avant de refermer. La première cuillère révèle le duo noisette chaude et douceur lactée, fidèle à l’idée d’une pâte façon Kinder Bueno.

Trois variantes et une conservation futée pour personnaliser la recette

Vous aimez les sensations plus marquées ? Remplacez le chocolat blanc par 100 g de chocolat noir à pâtisser. La pâte gagne en caractère, avec une pointe d’amertume qui s’accorde à merveille avec la noisette torréfiée.

Envie de relief à la dégustation ? Ajoutez 50 g de pralin en poudre, ou quelques éclats de noisettes caramélisées juste avant la mise en pot. Résultat, un croquant discret qui rappelle le côté signature de la confiserie.

Besoin d’une option sans lactose pour la famille ou les invités ? Optez pour une boisson végétale concentrée sucrée et un chocolat blanc sans lactose (ou un chocolat au lait végétal). La texture reste fondante et la gourmandise au rendez-vous.

Côté pratique, conservez la pâte dans un pot hermétique au réfrigérateur jusqu’à deux semaines. Sortez-la quelques minutes avant de servir pour assouplir la texture, puis tartinez sur pain frais, glissez-la dans des choux, ou nappez un gâteau à la poire du dimanche. L’automne a trouvé son alliée.