Voici la recette de madeleines au potimarron et épices qui embrase novembre 2025, avec un geste inattendu pour une mie hyper tendre

Une pâte dorée, un parfum chaud d’automne, et ce petit quelque chose qui rend la mie incroyablement moelleuse.

La saison des fourneaux s’invite à la maison avec un classique twisté par un ingrédient de marché: le potimarron. À l’heure où les jours raccourcissent, ces bouchées réconfortantes combinent douceur de la courge et chaleur des épices, pour un goûter qui frétille déjà sur la table.

Cette version, facile à réaliser sans matériel pro, joue autant sur la texture que sur l’arôme. Le résultat surprend, sans trahir l’esprit de la madeleine. On a envie d’en refaire.

Ce secret d’automne qui change tout dans les madeleines au potimarron

Le cœur de la recette repose sur une purée de potimarron très lisse, préparée à partir de 200 g de dés cuits environ 12 minutes jusqu’à une chair fondante, puis égouttée et mixée pour obtenir 120 g nets. Cette base apporte une humidité naturelle, une note de châtaigne et un fond sucré discret qui remplace en partie la matière grasse sans alourdir.

Côté arômes, la cannelle réchauffe, la muscade donne du relief et souligne la couleur ambrée. On reste dans le registre du goûter, familier et généreux, mais avec une touche saisonnière très française. Et pourtant, la promesse ne se limite pas au parfum: la mie gagne en velouté.

On parle ici de madeleines au potimarron qui tiennent bien en main, avec une croûte fine et une forme bombée. Le duo légume-épices surprend sans diviser, parfait pour un dimanche de novembre quand la cuisine se transforme en cocon.

Ingrédients et épices à réunir pour un moelleux qui tombe à pic

120 g de purée de potimarron bien lisse

bien lisse 2 œufs

100 g de sucre roux

120 g de farine de blé

de blé 1 c. à café bombée de levure chimique

1 c. à café de cannelle moulue

moulue 1 pincée de muscade râpée

râpée 90 g de beurre fondu doux

doux 1 belle pincée de fleur de sel

Le potimarron, star des marchés en novembre, amène une texture souple et une nuance noisettée. La cannelle apporte une chaleur douce, la muscade relève sans dominer, la fleur de sel équilibre le tout. On reste sur des gestes simples, avec des produits faciles à trouver au supermarché ou chez le primeur du coin.

Pour réussir la pâte, misez sur des ingrédients à température ambiante. La purée de potimarron doit être froide avant de rejoindre les œufs et le sucre, question de tenue et de régularité. C’est cette attention qui signe la différence au moment de la cuisson.

Étapes de cuisson et astuce de bosse pour réussir comme en pâtisserie

Commencez par blanchir les œufs avec le sucre roux. Ajoutez la purée de potimarron refroidie, puis le beurre fondu. Incorporez la farine tamisée avec la levure chimique, la cannelle, la muscade et la fleur de sel. Mélangez juste assez pour obtenir une pâte homogène, sans insister, afin de préserver le moelleux.

Préchauffez le four à 200°C. Beurrez et farinez le moule si besoin, puis remplissez chaque alvéole aux deux tiers. Enfournez pour 12 minutes. Le choc de la chaleur vive, associé à la juste dose de beurre, favorise la fameuse bosse tout en donnant une fine croûte dorée.

Démoulez dès la sortie du four, lorsque les madeleines sont encore chaudes, en glissant si nécessaire la lame d’un couteau le long des bords. L’objectif de cette démarche : obtenir une croûte délicate et une mie qui reste souple après refroidissement sur grille.

Servez tiède ou à température ambiante. Le parfum d’épices s’arrondit au fil des minutes, signe que la pâte a bien tenu sa promesse. Ça se sent, evidemment.

Variantes, accords et conservation qui prolongent le plaisir en novembre 2025

Version chocolatée? Ajoutez 60 g de pépites de chocolat noir dans la pâte, ou nichez un carré au cœur de chaque madeleine avant cuisson. Le contraste entre la fraîcheur épicée du potimarron et la force du cacao fonctionne très bien à l’heure du goûter.

Envie de croquant? Parsemez une poignée de noix, de noisettes ou d’amandes torréfiées hachées. Le jeu de textures fondant-croustillant réveille la douceur et apporte une touche rustique appréciée à la table familiale.

Version végétale? Remplacez les œufs par 1 c. à soupe de graines de lin moulues mélangées à 3 c. à soupe d’eau, et le beurre par une margarine végétale ou une huile douce. On obtient une mie aérée et fidèle à l’esprit maison.

Côté boissons, misez sur un chocolat chaud épicé, un thé noir aux agrumes ou un lait doré au curcuma. Pour le brunch, servez avec des pommes caramélisées à la poêle; la madeleine s’enrobe du jus et s’illumine. C’est simple et généreux, comme on aime en plein mois de novembre.

Pour garder leur tendresse, glissez-les dans une boîte en métal pendant deux à trois jours. Un petit morceau de pomme dans la boîte aide à préserver le fondant plus longtemps, sans masquer le parfum d’épices. L’astuce marche aussi pour un plateau partagé au bureau ou après l’école.