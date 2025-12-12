Voici la table enceinte et chargeur à 38 € chez E.Leclerc qui affole Instagram en novembre 2025, un détail attire encore les curieux

Elle s’invite dans nos salons et sur nos feeds, et son tarif bouscule les idées reçues. L’engouement grimpe.

À l’heure où l’on cherche des solutions simples pour désencombrer la maison avant l’hiver, un objet fait beaucoup parler de lui sur Instagram et TikTok. Avec son look blanc et bois clair, la table d’appoint signée HOMESIDE s’impose comme la pièce maline de l’automne-hiver 2025. Elle coche deux cases à la fois, décoration et pratique, dans un format compact qui parle à tous les petits espaces.

Son autre argument tient dans une promesse très concrète pour le quotidien: écouter sa musique et recharger son smartphone au même endroit. Et l’offre repérée chez E.Leclerc agite encore plus la curiosité. On comprend pourquoi cette référence se retrouve partout.

Ce design HOMESIDE qui envahit les salons, et pas que sur TikTok

On l’a vue dans des chambres, des zones lecture et des coins canapés. La table HOMESIDE adopte un style scandinave tout en rondeur, facile à marier avec une déco naturelle. Elle tranche avec l’image d’une simple table d’appoint en cumulant des fonctions que l’on disperse souvent entre plusieurs objets.

Sur les réseaux, les mises en scène se suivent: table de chevet qui allège une prise déjà saturée, petit point musique dans le salon pendant un dîner, ou support discret pour un téléphone en recharge. Ce côté hybride séduit les profils qui aiment les gadgets utiles sans sacrifier l’esthétique. Et puis, ca va plaire a ceux qui veulent gagner de la place sans renoncer à un look soigné.

Dans le contexte actuel, où l’on prépare la maison aux longues soirées de novembre, l’idée d’un meuble deux-en-un qui simplifie la vie trouve un écho particulier. Le discours minimaliste de la saison y est pour beaucoup.

L’offre E.Leclerc à 38 €, l’écart de prix qui étonne

Le signal prix attire l’œil: 38 € pour une table équipée, quand ce type de modèle connecté se situe d’ordinaire entre 80 et 150 €. L’enseigne E.Leclerc a positionné cette référence en quantités limitées, ce qui explique la vitesse à laquelle l’information circule à l’approche des fêtes.

Temporalité oblige, le calendrier joue en sa faveur, entre idées cadeaux et petits projets déco de dernière minute. Pour beaucoup, c’est l’occasion de moderniser un coin du salon ou de créer une table de chevet qui s’occupe du téléphone pendant la nuit. L’équation tarif-fonctions crée la surprise sans chercher l’esbroufe.

Bluetooth et charge à induction, le combo qui simplifie la maison

La table intègre une enceinte Bluetooth annoncée à 7 W pour diffuser playlists et podcasts. Les commandes sont directement accessibles sur le plateau, avec lecture, volume et bouton marche arrêt. L’autonomie atteint 3 heures à volume maximal, de quoi couvrir un apéro, une séance de cuisine ou une soirée lecture.

Autre point attendu, la charge à induction qui évite d’ajouter un câble à la prise déjà utilisée par la lampe. On pose le smartphone compatible sur la zone dédiée, et la recharge démarre. Au quotidien, ce geste élimine les chargeurs qui traînent et les fils qui s’emmêlent. Dans la chambre, elle fait office de chevet apaisant. Dans le salon, elle devient petit point son quand on reçoit des amis.

Côté format, les dimensions s’alignent avec les besoins des petits espaces: 59,5 cm de hauteur et 39,6 cm de diamètre. Sa finition blanc-bois s’insère facilement dans une ambiance naturelle, avec une présence visuelle légère.

Caractéristiques clés : enceinte 7 W, charge à induction, hauteur 59,5 cm, diamètre 39,6 cm, autonomie 3 heures, prix 38 € chez E.Leclerc.

Sur le papier, l’ensemble vise la simplicité. Pas d’accessoire en plus, pas de branchements compliqués. Le plateau devient une petite station du quotidien, prête en un clin d’œil.

Stocks, retrait en magasin et timing du Black Friday, ce qu’il faut savoir

La référence est proposée selon les stocks disponibles, sur le site de E.Leclerc et en magasin. Le retrait en click and collect s’affiche dans plus de 240 magasins de l’enseigne. La livraison en magasin reste gratuite, tandis qu’un envoi à domicile coûte quelques euros.

Ce type de bon plan part vite avec le Black Friday et la préparation de Noël. Les volumes étant limités, mieux vaut vérifier la disponibilité locale avant de se décider. Le positionnement saisonnier, entre maison cocooning et cadeaux pratico-pratiques, explique l’intérêt soutenu.

Pour mémoire, ce créneau de tables connectées se négocie d’ordinaire plus cher. Le fait de retrouver une enceinte intégrée, une recharge sans fil et un design facile à vivre dans cette fourchette change la donne pour les budgets serrés qui veulent moderniser une pièce sans multiplier les achats.

Pour celles et ceux qui veulent aller à l’essentiel, le parti pris est clair. Un objet unique, discret, fonctionnel, et un prix qui tombe à pic pour l’automne-hiver 2025.