Voici la température idéale en novembre 2025 pour ne pas avoir froid chez vous tout en faisant des économies, et le chiffre à ne pas dépasser

À l'approche des soirées glacées, une consigne simple suffit à alléger la facture tout en gardant le cocon bien chaud.

L’hiver revient, et avec lui la petite question qui obsède dès qu’on tourne le bouton du radiateur: où régler le thermostat pour rester bien sans payer trop cher. La réponse n’est pas la même dans le salon, la chambre ou la salle de bain. Elle se joue pièce par pièce, en fonction du temps que l’on y passe et du confort recherché.

Ce calibrage au quotidien s’appuie sur des repères simples, faciles à appliquer dès maintenant. Quelques chiffres clés permettent d’éviter les coups de froid… et de réduire la dépense énergétique. La règle est simple : chauffer juste, pas plus.

Ce réglage par pièce qui fixe la température idéale chez vous

Le confort ne se mesure pas partout de la même manière. Dans les espaces de vie, on vit, on échange, on bouge; dans les chambres, on dort; dans la salle de bain, on sort de l’eau. Adapter la consigne par pièce permet d’atteindre la température idéale sans gâchis.

Pièces à vivre (salon, salle à manger, cuisine) : 19°C pour concilier confort et économies .

pour concilier confort et . Chambres à coucher : 16°C pour favoriser un sommeil plus réparateur.

pour favoriser un sommeil plus réparateur. Salle de bain : 22°C pendant l’utilisation, puis 17°C le reste du temps.

Ce réglage différencié suffit souvent à faire la différence entre une atmosphère agréable et une sensation de lourdeur. Et si vous avez un doute, gardez en tête que l’activité du foyer influe sur la perception du chaud. On s’active au salon, on s’apaise dans la chambre, et on recherche un coup de boost thermique dans la salle de bain. Simple, net, efficace.

Le détail à 7% qui change tout sur la facture de chauffage

En hiver, la tentation de pousser un peu le thermostat guette. Sauf que chaque degré en plus fait grimper la consommation d’environ 7%. C’est énorme à l’échelle d’une saison, surtout si votre consigne dépasse les 19°C dans les pièces à vivre. Mieux vaut rester à ce seuil et jouer sur d’autres leviers de confort.

Un pull, des chaussettes épaisses, un plaid sur le canapé… Et d’un coup, 19°C deviennent tout à fait agréables. Vous pouvez aussi baisser le thermostat d’un degré quand vous quittez le logement, puis le remonter juste avant votre retour. Et pourtant, on ne s’en rend presque pas compte au quotidien.

Dans la chambre, les 16°C aident à mieux dormir, tout en limitant la consommation énergétique. Dans la salle de bain, revenir à 17°C hors usage évite de chauffer à vide. On gagne sur tous les tableaux quand on à froid.

Ces gestes quotidiens simples pour ne pas avoir froid sans monter le thermostat

Le confort se joue aussi dans les habitudes. Un thermostat programmable règle automatiquement la température selon vos horaires: la nuit et pendant les absences, on baisse; juste avant le réveil ou le retour, on remonte. Pas d’oubli, pas de gaspillage, et une chaleur régulière qui évite les yo-yo.

L’aération, elle, doit rester courte et efficace. Ouvrez grand 5 à 10 minutes chaque jour pour renouveler l’air sans refroidir les murs. Fermez volets et rideaux dès la tombée de la nuit pour limiter les déperditions, surtout si vos fenêtres ne sont pas en double vitrage. En journée, laissez entrer le soleil: les apports solaires réchauffent naturellement les pièces.

Côté tenue, on privilégie des vêtements adaptés. Un pull supplémentaire permet souvent de conserver les 19°C au salon sans ressentir d’inconfort. Et si vous cuisinez, profitez de la chaleur dégagée pour éviter d’augmenter la consigne. Ce sont de petites habitudes, mais elles pèsent réellement au fil des heures.

Entretenir ou remplacer, ce qu'il faut viser pour un chauffage plus économe

Un système bien suivi chauffe mieux, tout simplement. Un entretien annuel de la chaudière ou des radiateurs améliore le rendement et prolonge leur durée de vie. On évite les pannes au pire moment, et on réduit l’énergie nécessaire pour obtenir la même chaleur.

Autre levier majeur, l’isolation. En vérifiant combles, murs et fenêtres, vous repérez les zones à renforcer. Moins de pertes, c’est moins de chauffage à fournir pour garder la température idéale. Et cela se ressent vite sur le confort, surtout dans les pièces exposées au nord ou aux courants d’air.

Si votre installation est vieillissante, un modèle plus performant peut s’avérer judicieux. Une chaudière à condensation offre un meilleur rendement que les systèmes classiques. Les radiateurs à chaleur douce diffusent une chaleur homogène et agréable. Enfin, les pompes à chaleur et les systèmes solaires thermiques réduisent la part d’énergies fossiles dans le foyer. Tout l’intérêt est là: consommer moins pour le même confort.