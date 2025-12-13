Voici l'astuce d'hiver 2025 du bol d'eau salée près des fenêtres qui intrigue les Français et promet moins d'humidité à la maison

Un objet banal posé sur le rebord d’une fenêtre ferait reculer l’humidité. Une vieille méthode revient dans nos intérieurs.

Chaque hiver en France, les vitres perlent, les joints noircissent et l’air se charge d’une fraîcheur humide dont on se passerait bien. Dans de nombreux logements, la bataille contre la condensation se joue à la fenêtre, là où l’air chaud du salon rencontre le froid de la nuit.

Face aux déshumidificateurs électriques jugés onéreux ou encombrants, certains ressortent une solution d’antan, simple et très bon marché. Un bol garni d’eau et de sel posé près des fenêtres se répand discrètement dans les foyers. Pourquoi ça marche ?

Ce qui provoque la condensation sur les fenêtres quand il gèle

Quand il fait froid, l’air de la pièce, plus chaud et humide, touche la surface glacée des vitres. Résultat, de fines gouttelettes apparaissent, c’est la condensation. Cet excès d’humidité s’accumule sur les montants et les joints, et favorise la formation de moisissures qui abîment peintures et matériaux.

Cette vapeur d’eau en surplus crée un inconfort durable, même avec le chauffage allumé. L’air saturé fait paraître le logement plus frais et incite à monter le thermostat. Sauf que le problème commence souvent là où on ne regarde pas assez: sur les fenêtres.

L’objectif de cette démarche : limiter la condensation sans matériel coûteux.

Le sel, un absorbeur d'humidité naturel qui fait la différence

Le sel possède des propriétés hygroscopiques. Autrement dit, il attire et retient l’eau présente dans l’air. Placé près d’une zone à risque, un bol d’eau salée capte une partie de la vapeur avant qu’elle ne se transforme en gouttes sur la vitre.

Ce geste a deux effets visibles. D’abord, il limite la formation de buée et de perles d’eau autour des encadrements. Ensuite, il contribue à assainir l’air ambiant, ce qui rend le logement plus confortable à chauffer. Sans branchement, sans bruit, et avec un ingrédient bon marché, c’est une alternative aux déshumidificateurs pour les petites zones problématiques.

Le bénéfice est aussi pratique qu’économique. Le sel est accessible partout et coûte peu. On le remplace quand il est saturé, et l’on repart pour un cycle utile à l’interieur.

Mode d'emploi du bol d'eau salée et erreurs à éviter chez soi

Pour que la méthode soit efficace, mieux vaut respecter quelques règles simples et les maintenir tout l’hiver. Les gestes comptent autant que l’emplacement.

Choisissez un récipient large pour augmenter la surface d’échange avec l’air.

Privilégiez du gros sel ou du sel de mer, plus lent à se dissoudre et plus durable dans le temps.

ou du sel de mer, plus lent à se dissoudre et plus durable dans le temps. Remplissez le bol d’une poignée de gros sel, puis ajoutez de l’eau froide jusqu’à recouvrir le sel.

Placez le bol au plus près de la zone froide, sur le rebord de la fenêtre ou juste en dessous.

Remplacez le sel lorsqu’il est saturé, en général après une à deux semaines, pour garder la même efficacité.

Évitez les contenants trop profonds et étroits, moins performants. Et ne multipliez pas les bols dans une même petite pièce, un seul bien positionné suffit souvent à faire la différence près d’une baie ou d’une fenêtre exposée.

Les gestes complémentaires pour un intérieur plus sain cet hiver 2025

Cette astuce ne remplace pas l’aération quotidienne. Ouvrez largement les fenêtres au moins 10 minutes par jour afin d’évacuer l’air humide et renouveler l’oxygène. Ce réflexe, même en plein hiver, aide à stabiliser le taux d’humidité dans de bonnes proportions.

Surveillez le niveau ambiant avec un hygromètre. L’idéal se situe entre 40 % et 60 % pour une pièce de vie. Au-delà, les surfaces froides se couvrent plus vite de condensation. En dessous, l’air devient trop sec et inconfortable pour les muqueuses.

Évitez de faire sécher le linge à l’intérieur, très générateur d’humidité. En cuisine et dans la salle de bain, vérifiez la ventilation et laissez-la fonctionner quand la pièce est utilisée. Ces zones humides méritent une attention particulière, car elles alimentent le problème dans tout le logement.

Enfin, un simple contrôle des joints et des menuiseries réduit les micro-infiltrations d’air froid autour des fenêtres. Couplé au bol d’eau salée dans les points sensibles, cet ensemble de petits gestes limite la condensation et allège l’effort de chauffage sans renoncer au confort.