Voici le coffret Makita qui intrigue en novembre 2025, complet et garanti 3 ans chez Maxoutil pour 299 €

Un coffret d’outillage fait parler de lui avant le Black Friday, avec des atouts qui interpellent pros et bricoleurs.

Les jours raccourcissent, les to-do lists s’allongent et l’on guette les bons plans pour finir les travaux avant l’hiver. Dans les ateliers comme dans les garages, la recherche tourne souvent autour d’un même trio gagnant: fiabilité, autonomie, efficacité. La marque Makita, bien connue des chantiers français, revient au premier plan avec un coffret ciblé pour la saison.

Proposé par Maxoutil, ce kit associe une perceuse-visseuse compacte DDF484RTX6 à un ensemble d’accessoires concrets pour le bois et l’acier. Le tarif bascule à 299 € au lieu de 343,90 €, soit -13 %, avec deux batteries 18V et un total de 96 accessoires. De quoi susciter la curiosité, forcément.

Ce coffret Makita qui concentre l’essentiel pour percer et visser sans perdre de temps

Le cœur du kit repose sur une perceuse-visseuse à moteur Brushless, compacte (182 mm), pensée pour une prise en main confortable. Le revêtement Soft Grip et l’équilibre général réduisent la fatigue, utile quand il s’agit d’aligner des chevilles, d’assembler des meubles ou de poser un dressing un dimanche pluvieux. La double LED éclaire franchement les zones sombres, pratique pour un coffrage ou un plafond.

2 batteries 5 Ah sur plateforme 18V , pour enchaîner sans attendre

sur plateforme , pour enchaîner sans attendre Chargeur rapide DC18RC pour limiter les pauses

DC18RC pour limiter les pauses Valise aluminium avec tiroir et 96 accessoires (embouts, forets, rallonge, tournevis, cliquet, mètre, cutter)

(embouts, forets, rallonge, tournevis, cliquet, mètre, cutter) Protection XPT contre l’eau et la poussière

contre l’eau et la poussière Construction robuste avec plaque carter aluminium et pignonnerie métallique

À l’usage, la DDF484 offre un réglage de couple précis qui aide à passer du placo au bois dur ou à des travaux légers sur acier. Le crochet ceinture, discret, rend l’outil disponible en hauteur ou sur une échelle. Ce n’est pas un gadget: c’est pensé pour gagner du temps.

La fiabilité Makita qui rassure en atelier comme sur chantier

Sur la durée, la qualité d’assemblage pèse lourd. Ici, la protection XPT limite les infiltrations d’eau et de poussière, un vrai plus quand on travaille près d’une terrasse humide ou dans une cave. La pignonnerie entièrement métallique, conjuguée à un carter aluminium, vise une résistance meilleure aux chocs et aux contraintes répétées.

Côté confort, la machine reste compacte et légère pour sa catégorie. La poignée Soft Grip accroche bien sans glisser, y compris avec des gants fins. Et la double LED, souvent sous-estimée, change tout quand la nuit tombe à 17 h en novembre.

On sent que l’ensemble à été pensé pour un usage soutenu, sans sacrifier la simplicité. Les réglages se font vite, la bascule entre perçage et vissage reste intuitive, et la compacité aide dans les zones étroites sous escalier ou derrière un ballon d’eau chaude.

L’offre Maxoutil qui tombe à pic avant le Black Friday

Le signal prix est net: 299 € au lieu de 343,90 €, soit -13 %. Pour une marque de ce niveau, la baisse attire l’œil à l’approche des achats de fin d’année. Maxoutil annonce la livraison offerte à domicile en 24/48 h en France métropolitaine, de quoi planifier un chantier sans traîner.

La boutique met en avant une garantie 3 ans après enregistrement sur le site du constructeur, un point rassurant quand on achète une machine destinée à tourner souvent. L’idée est simple : un coffret complet au bon prix. Et quand les dépenses pour Noël s’accumulent, l’argument fait mouche.

Ce kit vise large, du bricoleur régulier à l’artisan qui a besoin d’un ensemble prêt à l’emploi. Et pourtant, il reste compact dans la voiture, la valise alu évitant le bazar d’embouts qui se promènent au fond du coffre.

Les détails à vérifier avant d’ajouter au panier

Regardez d’abord vos besoins réels: un set de 96 accessoires évite les allers-retours en magasin, mais mieux vaut vérifier que les tailles de forets et d’embouts correspondent à vos matériaux. Si vous travaillez souvent en extérieur, la protection XPT et la double LED sont des aides concrètes.

Les deux batteries 2 batteries 5 Ah permettent d’alterner pendant que la première charge sur le chargeur rapide DC18RC. Selon vos usages, cela peut suffire pour une journée de petits travaux à la maison ou pour des interventions répétées sur chantier. Sauf que, comme toujours, l’autonomie dépend des matériaux et des diamètres choisis.

Dernier point pratique: la valise aluminium avec tiroir range proprement l’essentiel et facilite les déplacements entre atelier et chantier. Ceux qui aiment s’organiser y verront un vrai gain de temps, surtout en période de pluie où l’on évite de s’attarder dehors.