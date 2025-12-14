Voici le duo de tables basses noires à 99 € chez But qui fait parler cet automne 2025, et on comprend pourquoi

Une offre ciblée, un design évident, et une date limite qui approche. Le salon s’invite au premier plan.

Entre les journées plus courtes et les soirées qui s’étirent au chaud, le salon reprend sa place centrale. On y cherche des meubles capables d’allier style, modularité et budget raisonnable, sans compromis sur la qualité. C’est exactement là que ce duo de tables basses noires en promo chez But tire son épingle du jeu.

La proposition parle aux petits intérieurs comme aux pièces plus généreuses qui veulent garder de la souplesse. Deux tables, un look bien net, un prix qui fait la différence. Et une promesse de légèreté visuelle.

Deux tables gigognes noires qui changent l’ambiance du salon

Le noir garde ce pouvoir discret de structurer un espace sans l’alourdir. Ici, les deux tables basses jouent la carte d’une silhouette simple avec une finition époxy et des plateaux en verre trempé. Résultat, un ensemble qui s’intègre aussi bien dans un salon moderne que dans un décor plus classique, en apportant un point d’ancrage visuel chic.

Gigognes, elles se glissent l’une sous l’autre et se déploient en deux secondes quand les invités arrivent. Le principe est simple : gagner de la place quand on en a besoin, en garder quand on reçoit. Pour un apéritif improvisé, un plateau télé ou un atelier coloriage du mercredi, elles suivent le rythme du quotidien.

On perçoit immédiatement le bénéfice dans un studio ou un deux-pièces. L’ensemble ne prend pas toute la scène, il l’organise. Et pourtant, la surface utile reste généreuse pour poser livres, magazines ou une bougie parfumée quand la lumière baisse.

Les dimensions et matériaux qui comptent dans les petits espaces

Le duo s’articule autour de deux diamètres complémentaires, 80 cm et 60 cm, pensés pour circuler sans se cogner. On à vite fait de les déplacer pour créer un coin lecture près de la fenêtre, puis de les rapprocher du canapé pour un brunch du dimanche. C’est le genre de détail qui fait que l’on garde un salon fluide.

Côté structure, on retrouve un piètement en acier avec embouts protecteurs pour préserver le sol. Les plateaux affichent une épaisseur de 6 mm, facile à nettoyer au chiffon microfibre, sans produit agressif. Et la capacité de charge annoncée monte à 35 kg par table, ce qui laisse de la marge pour un vase, des piles de beaux livres ou un plateau bien rempli.

Ces choix matière et format répondent à ce qu’on attend d’un meuble du quotidien: suffisamment robuste pour suivre la cadence, assez léger pour rester maniable. Sauf que l’ensemble garde une vraie finesse visuelle, détail appréciable dans un salon déjà meublé.

L’offre à 99 € chez But, une fenêtre à saisir avant le 19 janvier 2026

Le chiffre retient l’attention. L’ensemble passe à 99 € au lieu de 149 €, soit 50 € d’économie pour un duo décoratif et fonctionnel. Ce tarif est annoncé chez But jusqu’au 19 janvier 2026, une période qui couvre la fin d’année et la phase d’aménagement de début d’hiver.

La fiche technique coche les cases attendues: plateau en verre trempé de 6 mm, structure en acier, finition soignée. Concrètement, on parle d’un achat raisonné pour qui veut actualiser son salon sans lancer de gros travaux. Le prix reste accessible, tout en évitant l’effet jetable.

Pour les locataires et les premiers aménagements, c’est une porte d’entrée vers un intérieur plus cohérent. On change l’équilibre de la pièce, on gagne de la flexibilité, on contrôle le budget. Ce trio de critères fait souvent la différence.

Idées déco pour les utiliser au quotidien dans un salon français

Ces tables gigognes se prêtent aux mix and match. Posées sur un tapis graphique, elles accentuent une ambiance industrielle. Associées à des matières naturelles, elles apaisent un décor épuré. Dans un séjour familial, on peut même séparer le duo: l’une en bout de canapé, l’autre près d’un fauteuil, avec une plante tombante pour apporter du relief.

Leur forme ronde fluidifie les circulations et évite les angles durs. Dans les petits espaces, ce détail change tout, surtout quand on partage la pièce entre bureau, repas et détente. L’entretien reste simple, un coup de microfibre et c’est reparti pour une soirée films, un jeu de société ou un café partagé en matinée.

Diamètres complémentaires 80 cm et 60 cm pour moduler la surface utile

et pour moduler la surface utile Plateaux en verre trempé de 6 mm , nettoyage facile au quotidien

de , nettoyage facile au quotidien Structure en acier et charge jusqu’à 35 kg par table

On peut aussi jouer les contrastes pour un effet plus mode: un vase coloré, un livre d’art XXL, une lampe d’appoint en laiton brossé. La base noire encaisse tout et fait ressortir les matières. Le prix permet d’oser sans stresser, et c’est probablement ce qui rend l’offre si attractive en ce moment.

À l’approche des fêtes, on cherche souvent comment améliorer la réception sans pousser les murs. Ce duo apporte des surfaces supplémentaires quand les amis s’installent, puis retrouve sa compacité une fois la soirée finie. Une manière simple d’upgrader le quotidien sans toucher à l’agencement global.