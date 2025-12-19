Voici le petit achat malin à brancher dès novembre 2025 pour alléger la facture d’électricité sans changer vos habitudes

La nuit, certains appareils continuent de coûter cher. Un geste simple à brancher ce soir change la donne.

Les journées raccourcissent, le chauffage repart et chaque kilowatt pèse un peu plus sur le budget. Beaucoup de foyers français voient alors leur facture d'électricité grimper sans vraiment comprendre d’où vient la hausse. En cause, un phénomène discret, presque invisible au quotidien, mais bien réel dans la durée.

Entre les appareils en veille, les chargeurs laissés au mur et l’ordinateur qui somnole, la maison consomme même quand tout semble éteint. Cette dépense nocturne s’ajoute aux chauffages électriques et au temps passé chez soi à l’approche de l’hiver 2025. La solution existe, elle tient dans la main.

Ce détail méconnu qui pèse sur la facture d’électricité la nuit

Dans un salon silencieux, téléviseur, box internet, console ou enceinte connectée ne dorment jamais tout à fait. On parle ici de consommation fantôme : ces appareils absorbent de l’énergie en permanence, même éteints, pour rester prêts à repartir. Additionnés, ces watts perdus peuvent représenter jusqu’à 10 % de la consommation annuelle d’un ménage, selon les équipements branchés.

Plus les soirées s’allongent, plus l’on reste à la maison, et plus cette perte s’installe. D’autant que le chauffage roule en même temps. Et pourtant, il suffit d’un petit outil abordable pour couper court au gaspillage nocturne sans se compliquer la vie.

La multiprise à interrupteur, l’alliée simple pour stopper la veille

Plutôt que d’éteindre les appareils un par un, une multiprise à interrupteur s’occupe de tout. On la branche, on y connecte le coin TV, le bureau ou la table de chevet, puis on actionne le bouton avant d’aller se coucher. L’intérêt est clair: elle coupe complètement l’alimentation des appareils reliés et empêche la moindre fuite d’énergie.

Placée au bon endroit, elle devient un véritable centre de contrôle qui rend le geste automatique. Au salon, dans la chambre ou au bureau, on coupe, on dort, et le compteur respire un peu. Pour quelques euros, on achète surtout de la simplicité… et des économies au fil des mois.

Installer et utiliser la multiprise sans se tromper

Pas besoin d’être bricoleur. Choisissez une multiprise avec interrupteur adaptée au nombre d’appareils, branchez-la au mur puis connectez les équipements susceptibles de rester en veille. L’ideal est de cibler les zones où plusieurs appareils s’entassent, comme le coin TV ou l’espace de télétravail. Un appui, et tout se met vraiment au repos.

Regrouper les appareils qui n’ont pas besoin d’être alimentés la nuit (box, TV, console, chargeurs)

Placer la multiprise dans un endroit facilement accessible pour ne pas oublier de l’éteindre le soir

pour ne pas oublier de l’éteindre le soir Éviter d’y brancher les équipements qui doivent fonctionner en continu (réfrigérateur, congélateur)

Ce petit rituel devient vite un réflexe. On se couche plus serein, l’impression de reprendre la main sur la dépense énergétique fait du bien.

Des économies jusqu’à 10 % dès la première facture

Limiter la veille peut réduire la dépense annuelle d’électricité jusqu’à 10 %, selon le nombre d’appareils concernés. Sur un budget familial, cela représente souvent plusieurs dizaines d’euros récupérés, sans changer ses habitudes ni renoncer au confort. L’hiver approchant, ce coup de pouce tombe à pic pour les foyers qui surveillent leurs dépenses.

L’objectif de ce geste : voir baisser la note dès la première facture. Et ce n’est pas qu’une histoire d’argent. Moins d’énergie gaspillée, c’est aussi un logement plus sobre, une démarche simple à répéter dans chaque pièce. On installe une première multiprise à interrupteur, puis une seconde là où la veille s’invite encore… Et on garde la main sur sa facture d'électricité.