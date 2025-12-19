Voici pourquoi troquer ses draps blancs pour des couleurs en automne-hiver 2025 séduit autant, selon Zara Home et AMPM

En cette fin d’année, une tendance discrète mais nette s’impose dans nos chambres, et elle bouscule le règne du blanc.

Le linge de lit a longtemps joué la carte de la neutralité, rassurante et facile à entretenir. Sauf qu’à l’heure où les jours raccourcissent, la chambre a besoin d’un supplément de chaleur, de texture et de personnalité. Les nouvelles collections de l’automne-hiver 2025 le montrent partout, des pages de catalogue aux réseaux sociaux.

La couleur revient en force, tout comme les matières sensorielles. Du vert mousse au rouge profond, du lin lavé au velours, ce virage se veut simple à adopter et 100 % modulable. L’idée n’est pas de tout changer, mais d’orchestrer mieux. Et l’effet se voit dès la première nuit.

Couleurs profondes et teintes épicées qui réveillent la chambre

Le tout blanc reste apaisant, mais il peut vite sembler plat en plein mois de novembre. Les marques comme Zara Home, AMPM, Maisons du Monde ou La Redoute Intérieurs mettent cette saison l’accent sur des teintes enveloppantes, faciles à marier et adaptées aux lumières d’hiver. On observe une montée des bleus grisés, des verts sous-bois, des ocres, sans oublier des roses poudrés qui donnent du relief, sans agressivité.

Pour éviter la fausse note, on tient compte de la lumière naturelle, de la couleur des murs et du sol. Une chambre peu ensoleillée acceptera mieux des notes chaudes (brique, terracotta, moutarde) quand une pièce claire supporte des bleus et verts profonds. Le principe est simple : changer la parure change l’ambiance.

Teintes chaudes pour un effet cocooning immédiat (brique, terracotta, moutarde).

immédiat (brique, terracotta, moutarde). Bleus et verts profonds pour une chambre apaisante et singulière.

et singulière. Roses poudrés ou violine pour gagner en douceur et en lumière.

Ocres et rouges profonds pour un esprit hivernal chaleureux et assumé.

On peut commencer par des taies d’oreiller colorées, puis passer à une housse de couette texturée. Pas besoin de tout assortir, au contraire: un décalage maîtrisé donne du rythme.

Textures qui changent tout, du lin lavé au velours chic

La matière compte autant que la couleur. Le lin lavé s’impose comme star de saison, avec son tombé souple et son aspect froissé élégant. Il tient chaud tout en restant respirant, idéal quand le chauffage tourne. Le coton gaufré apporte un relief discret mais visuel, très agréable au toucher. Et le velours gagne du terrain dans les parures hivernales, pour un rendu plus habillé et confortable, repéré chez Maisons du Monde et La Redoute Intérieurs.

Ces matières vieillissent bien, se patinent, et leur entretien reste simple grâce aux traitements proposés par les grandes enseignes françaises. On les choisit en teintes naturelles (sauge, bleu grisé, crème caramel) ou en couleurs plus affirmées pour créer un point focal sur le lit. Une texture suffit souvent à densifier le décor, même quand la palette reste sobre.

Envie d’un mix sans surcharge visuelle, très dans l’air du temps automne-hiver 2025? Marier un drap-housse en coton lisse avec une housse en lin lavé et un couvre-lit en velours suffit à ancrer le lit dans la saison et à donner ce relief qui manquait.

Motifs affirmés et mix malins qui installent le style

Les unis n’ont pas dit leur dernier mot, mais les motifs font un retour remarqué. Rayures graphiques, grands carreaux, floraux aquarelle, tie-dye, marbrés, sans oublier des clins d’œil au japonisme pour un vocabulaire décoratif plus riche. L’astuce consiste à choisir un motif fort sur un seul élément (housse ou traversin) et à calmer le reste avec un uni texturé.

Le fameux mix and match fonctionne quand on limite la palette à trois couleurs maximum, dont un neutre qui apaise. Associer une rayure fine avec un uni profond crée du rythme sans saturer. Une touche art déco, via un motif géométrique doré sur coussin, réveille une base blanc et beige. Une autre piste consiste à rester en camaïeu, par exemple autour des jaunes, comme vu sur les inspirations de Maison et Objet.

Pour coller à l’esprit réseaux, les combinaisons vues sur Instagram (#chambrececile, #lincoloré, #slowdecor) jouent la carte du décalage maîtrisé: rayures rose pâle avec coussins prune en velours, vert mousse avec bois blond et céramique brute. C’est facile à adapter chez soi, sans tomber dans la fast déco.

Entretenir et faire durer les couleurs sans prise de tête

Investir dans du linge de lit coloré n’a d’intérêt que si les teintes restent belles. Les conseils d’entretien mis en avant par les enseignes sont clairs et rapides à appliquer au quotidien.

Pour préserver l’intensité et la main des tissus, on pense aux bons gestes dès le premier lavage. Les collections se renouvellent tous les six mois, ce qui permet aussi de compléter sa palette par petites touches, au fil de la saison, sans surconsommation. Et si la chambre manque encore de rythme, on peut ajouter un plaid, ou un coussin d’accent, en rappel de la teinte principale.

Trois idées d’aménagement reviennent souvent en fin d’année. Coordonner quelques accessoires, comme une descente de lit ou des rideaux dans la même gamme chromatique, suffit à installer une unité. Créer un coin lecture cosy, avec un fauteuil et un plaid dans les mêmes tons que la couette, apporte une profondeur supplémentaire. Enfin, un mural temporaire via des affiches botaniques ou abstraites, en écho aux motifs de la parure, ancre le style sans repeindre. Et ca marche tout de suite.