Vos métaux sont tout noirs ? Ce condiment de vos hamburgers les fait briller sans frotter du tout

Casseroles en cuivre, laiton ou argenterie ont perdu leur éclat et dorment au placard. Une simple sauce de nos hamburgers peut pourtant les réveiller sans effort.

Cuivre qui vire au brun, laiton qui se couvre d’un voile gris, argenterie devenue presque noire… Les métaux ternis finissent souvent relégués au fond d’un placard, faute de temps pour les frotter pendant des heures avec des produits qui piquent le nez. Entre les casseroles décoratives, les bougeoirs hérités et les bijoux de famille, la corvée revient plus souvent qu’on ne le voudrait.

Pourtant, la solution se cache dans un geste ultra banal de la cuisine du quotidien. Le même produit que l’on verse sur les frites ou les hamburgers agit comme un véritable bain de jouvence pour le cuivre, le laiton ou l’argenterie, et il suffit de le laisser poser pour voir l’oxydation disparaître presque sans frotter.

Pourquoi le ketchup fait briller le cuivre et les autres métaux ternis

Le secret du ketchup tient à sa composition toute simple : tomates, vinaigre blanc et sucre. Ce mélange concentre des acides naturels qui s’attaquent à la patine, cette fine couche d’oxyde qui recouvre peu à peu le cuivre, le laiton, le bronze ou l’argenterie. Au contact du métal, ces acides ramollissent l’oxyde et le rendent soluble, un peu comme un démaquillant très doux pour surface métallique.

Contrairement aux poudres abrasives, cette sauce ne raye pas, tant que l’on se contente d’un chiffon souple. Son pH reste assez acide pour agir, mais pas au point d’attaquer le métal sain. Elle convient donc surtout aux oxydations légères à moyennes. Quand un objet est très noirci, mieux vaut renouveler l’application plutôt que chercher un résultat immédiat avec un produit agressif.

Comment utiliser le ketchup pour nettoyer vos métaux sans frotter

La méthode se déroule en trois temps. D’abord, vérifier que l’objet est bien en cuivre, laiton ou bronze brut, sans vernis ni laque, et le dégraisser vite fait à l’eau savonneuse. Ensuite, étaler une couche fine et uniforme de ketchup sur toute la zone ternie, avec un pinceau ou un chiffon doux : quelques millilitres suffisent pour des couverts ou de petits bijoux.

Vient ensuite le temps de pose. Pour une légère ternissure, laisser agir entre 10 et 20 minutes. Quand l’oxydation est plus marquée, viser plutôt 15 à 30 minutes. Sur un vase ou un bougeoir très fatigué, on peut monter jusqu’à environ 40, voire 45 minutes, en surveillant. Il reste alors à rincer à l’eau tiède, essuyer les derniers restes de sauce avec un chiffon humide, puis sécher tout de suite avec une microfibre, quitte à lustrer très légèrement pour retrouver l’éclat.

Les métaux qui adorent le ketchup… et ceux qu’il vaut mieux épargner

Le duo gagnant, ce sont le cuivre et le laiton des casseroles décoratives, poignées, luminaires ou cloches de porte, qui retrouvent leur couleur chaude en quelques minutes. Le bronze des petites statues réagit bien lui aussi, tout comme une partie des pièces en argent ou métal argenté, à condition de tester d’abord sur une zone cachée.

En revanche, les surfaces vernies, laquées ou dotées d’une patine volontaire, tout comme l’aluminium ou certains chromes, n’aiment pas les acides. Sur ces métaux, mieux vaut choisir une autre méthode. Après chaque nettoyage au ketchup, ranger les objets bien secs à l’abri de l’humidité et passer de temps en temps un chiffon doux suffit ensuite à garder longtemps ce brillant retrouvé.