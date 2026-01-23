Vous êtes vous déjà demandé à quoi servent nos souvenirs ?

LE CONSEIL DE LA PSYCHOTHERAPEUTELes mauvais souvenirs, les désagréables, on tente de s'en défaire, de s'en libérer ! Que se soit par la parole ou l'écriture, il existe toujours un moyen de se délester de la charge émotionnelle qu'ils véhiculent... ! Et puis, en " grandissant ", en mûrissant, on les affrontent plus facilement.Quant aux bons souvenirs, les pleins de joie et de bonheur, au contraire, on se les passe et repasse, on entretient les sentiments positifs qu'ils nous procurent ! Ce sont eux nos réservoirs de bonheur, ceux qui nous aident parfois à traverser un mauvais moment

Comment ça marche ?

Ce sont les émotions qui accompagnent les moments vécus qui construisent les souvenirs !Nos souvenirs deviennent donc des repères qui influencent nos choix, notre destin ! Ils peuvent donc soit nous encourager sur certaines voies, soit au contraire nous freiner.

Ils façonnent notre sensibilité, et forgent notre caractère.

Où se cachent-ils ?

Quelque part dans notre cerveau entre la mémoire et l'inconscient ! En fait, les souvenirs réapparaissent lorsque l'on vit une situation similaire sur un plan émotionnel ou, lorsque notre état d'esprit rappelle à notre bon souvenir ( !) une image, une odeur, un moment correspondant.Parfois, certains souvenirs trop " encombrants " pour l'intégrité psychique de la personne peuvent rester enfouis... Ils ne remontent à la surface que lorsque la personne est prête à les entendre, à les recevoir.