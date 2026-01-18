Vous l’avez peut‑être chez vous : cette vieille étagère IKEA des années 80 affole aujourd’hui les enchères

En rangeant la maison après les fêtes, beaucoup imaginent leurs vieux meubles IKEA bons pour la cave ou la déchetterie. Pourtant, au milieu des étagères en métal un peu passées, une pièce discrète des années 80 affole aujourd’hui les commissaires-priseurs : un simple meuble en kit qui se négociait quelques dizaines d’euros peut désormais atteindre des milliers d’euros aux enchères.

Cette star inattendue, c’est l’étagère IKEA Guide, sortie en 1985 et longtemps considérée comme un rangement tout ce qu’il y a de plus banal. Structure tubulaire noire, plateaux en verre transparents, lignes graphiques : quatre décennies plus tard, ce dessin colle parfaitement au retour du style Eighties chic et du design industriel minimaliste. Et son prix a suivi cette métamorphose.

L’étagère IKEA Guide, de la solution de rangement à l’objet culte

Commercialisée à l’époque pour l’équivalent d’environ 65 €, l’étagère IKEA Guide devait offrir une solution de rangement moderne et abordable. Elle est signée du designer danois Niels Gammelgaard, figure du design scandinave accessible, qui a introduit métal et verre dans l’univers très boisé d’IKEA. Ses créations, comme la bibliothèque ENETRI estimée à 400 € dans une vente Catawiki dédiée au vintage IKEA, sont aujourd’hui très recherchées.

À quoi ressemble ce meuble devenu culte ? Une armature en métal laqué noir mat, des montants fins, des plateaux en verre qui laissent circuler la lumière, parfois soulignés d’une tranche colorée : l’ensemble paraît presque aérien alors qu’il reste incroyablement robuste. Ce contraste séduit autant dans un appartement haussmannien que dans un loft contemporain, ce qui explique sa longévité dans nos intérieurs.

Quand l’étagère IKEA Guide fait flamber les enchères

Quarante ans après sa sortie, la cote de l’étagère a explosé : en janvier 2026, un modèle vintage en bon état s’est vendu 1 629 € sur Design Market, une plateforme de revente spécialisée et très sérieuse. Sur Catawiki, plateforme d’enchères en ligne, les experts voient le même engouement. "Le vintage IKEA connaît un vrai moment de gloire", explique Jochen Kloeters, expert design chez Catawiki, cité par Marie Claire. "Autrefois perçus comme des meubles modestes en kit, les modèles des années 1970 à 1990 sont devenus cultes. Leur pouvoir réside dans un savant mélange de nostalgie, de design scandinave, de lignes fortes ou fonctionnelles, mais aussi dans leur rareté. Et plus largement, ils s’inscrivent dans une demande croissante pour le design circulaire."

Le cas de Guide s’inscrit dans une vague plus large. La chaise Cavelli, dessinée en 1959 par Bengt Ruda et produite à seulement cinq exemplaires, a dépassé 15 000 € lors d’une vente aux enchères en 2022. Les chaises VILBERT, vendues environ 20 € à l’époque, ont atteint 1 300 €, tandis qu’un lot de quatre vases IKEA PS JONSBERG est passé d’environ 140 € à 2 450 €.

Comment reconnaître une étagère IKEA Guide à fort potentiel

Avant de donner une vieille étagère en métal, un coup d’œil peut valoir cher. Pour Guide, les collectionneurs regardent surtout la structure tubulaire noire en bon état, les plateaux en verre transparents d’origine et l’étiquette IKEA avec le nom du designer. Dans l’univers des meubles IKEA vintage, ce trio rareté, signature et bon état revient dans les enchères les plus spectaculaires.