Avant le premier gel, cette erreur avec votre robinet extérieur peut faire éclater les tuyaux et ruiner la cuisine

Un simple tuyau d’arrosage laissé vissé sur un robinet extérieur peut transformer une première gelée en chantier de cuisine. Comment ce geste oublié finit-il par faire intervenir le plombier ?

Tout avait été rangé après l’été : transats, coussins, outils. Sauf ce tuyau d’arrosage vissé au robinet extérieur, laissé « pour le prochain arrosage ». Au premier matin gelé, rien de visible. Quelques semaines plus tard, la cuisine s’est couverte de taches d’humidité.

Quand le plombier est arrivé, il a d’abord posé l’oreille contre le mur avant de sortir la scie et d’ouvrir la cloison, en plein milieu de la crédence. Derrière, une canalisation éclatée. Cette scène se répète chaque automne : que s’est‑il passé ?

Pourquoi ce tuyau laissé vissé a fait exploser la canalisation

Un tuyau vissé ferme le circuit : l’eau ne peut plus s’échapper par le bec du robinet. Elle reste piégée dans le robinet puis dans la portion de tuyau qui traverse le mur. Au premier gel, cette eau immobile gèle et se dilate d’environ 9 %.

Cette pression énorme fait céder le cuivre ou le PVC, presque toujours dans la partie logée dans le mur, souvent mal isolée et exposée au nord. La fissure est restée silencieuse pendant tout l’hiver ; la fuite n’a été visible qu’au dégel, derrière la faïence.

Le petit geste d’octobre que nous avons tous repoussé

Nous avons tous déjà laissé le tuyau branché « encore quelques jours », en pensant le dévisser plus tard. Pourtant, dès octobre, quand les nuits frôlent 0 °C, la bonne habitude consiste à libérer ce robinet extérieur et à vider la canalisation.

En pratique, la routine tient en quelques gestes très simples :

Dévisser complètement le tuyau d’arrosage du robinet.

du robinet. Fermer la vanne d’arrêt intérieure qui l’alimente.

Ouvrir le robinet extérieur et le laisser couler jusqu’à ce que l’eau s’arrête.

Poser un cache ou une housse isolante sur le robinet.

Vider le tuyau, puis le ranger à l’abri du gel.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps nécessaire 10 min 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Dévisser le tuyau, fermer la vanne d’arrêt puis purger le robinet extérieur vide l’eau stagnante de la canalisation exposée au froid. Sans eau, pas de glace, donc pas de pression capable de faire éclater le tuyau dans le mur. 💡 Le petit plus : Prenez en photo l’emplacement de la vanne d’arrêt : le soir d’une alerte au gel, tout le monde saura la retrouver en quelques secondes. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Compter sur un petit filet d’eau en laissant le tuyau vissé et la vanne ouverte : cela ne protège pas la canalisation et gaspille beaucoup d’eau.

Un mur intact chaque hiver grâce à un rituel de 10 minutes

Quand une canalisation a éclaté dans un mur, la réparation dépasse vite les « petits travaux » : ouverture de la cloison, intervention du plombier, remise en état de la peinture ou du carrelage. La facture grimpe facilement à plusieurs centaines d’euros et la cuisine reste en chantier.

À l’inverse, ce rituel d’octobre se fait en dix minutes, une seule fois par an. Il suffit de ne plus compter sur un filet d’eau permanent, de repérer sa vanne d’arrêt et de ranger un tuyau bien vidé : l’hiver peut arriver, le mur restera sec.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«L’un des gestes les plus efficaces pour aider les hortensias à mieux refleurir après l’hiver»