Basilic : ce geste simple que vous ne faites jamais et qui peut doubler vos récoltes tout l’été

Chaque été, votre basilic file en tiges et cesse de parfumer vos assiettes ? Un expert révèle un geste de taille ultra simple pour garder le pot productif tout l’été.

L’été arrive, les tomates rougissent et, comme chaque année, un petit pot de basilic trône sur le rebord de fenêtre. Les premières feuilles finement ciselées dans la salade sont un régal… puis, en quelques semaines, tout se gâte : tiges qui filent, feuilles qui noircissent, petite forêt de fleurs et, soudain, plus grand-chose à récolter.

Sur Instagram, un jardinier suivi par des milliers de passionnés, @back_yard_bountiful, a montré qu’il suffisait de tailler le basilic autrement pour changer la donne. Sa règle ultra simple, centrée sur un « troisième nœud » à repérer sur chaque tige, a permis de transformer des pots chétifs en véritables coussins verts. Voici comment reproduire ce geste précis à la maison.

Pourquoi votre basilic s’est déjà épuisé les autres étés

Nous avons tous déjà prélevé des feuilles au hasard, au fil des recettes. Ce grignotage laisse des tiges nues qui s’épuisent. Très vite, la plante se couvre de petites fleurs blanches ou violacées : signe qu’elle envoie son énergie dans les graines, et non plus dans le feuillage parfumé.

Résultat, quelques semaines à peine après l’achat, le « roi du potager » a filé en hauteur, jauni, puis s’est desséché. La bonne nouvelle, c’est qu’en apprenant à lire sa hauteur, la disposition des feuilles et le début de floraison, on peut le guider pour qu’il reste compact, productif et parfumé jusqu’aux premiers frimas.

Le secret du troisième nœud pour tailler le basilic comme un pro

N’importe quelle tige de basilic est faite de petits renflements d’où partent deux feuilles face à face : les nœuds. Dès que le plant mesure environ 15 à 20 cm, on peut agir. Il suffit alors de compter depuis la base de la tige : premier nœud, deuxième, troisième… c’est juste au-dessus de ce troisième nœud que se fait la coupe magique.

Avec des ciseaux de cuisine propres et désinfectés, on coupe net la tige juste au-dessus de ce troisième nœud. La partie supérieure file en cuisine, ou sert de bouture dans un verre d’eau. Sur la plante, la sève se redirige vers les bourgeons latéraux : en une à deux semaines, deux nouvelles tiges vigoureuses apparaissent. En répétant ce geste toutes les une à deux semaines, sans enlever plus d’un tiers du feuillage, le basilic adopte un port buissonnant très généreux.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 10/10 Récolte de feuilles x2 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En coupant juste au-dessus du troisième nœud, la plante réveille deux bourgeons latéraux qui donnent rapidement deux tiges productives. 💡 Le petit plus : Utiliser la tige coupée en bouture dans un verre d’eau permet d’obtenir gratuitement de nouveaux pots de basilic. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Arracher les feuilles une par une et laisser le basilic fleurir jusqu’en graines, ce qui épuise définitivement le plant.

Les bons réglages pour un basilic XXL tout l’été

Pour suivre le rythme des tailles, le basilic doit être bien installé. Terreau riche et drainant, pot sur un rebord de fenêtre ensoleillé, un balcon plein sud ou le coin le plus lumineux du jardin.

Arroser dès que la surface sèche, sans détremper.

Vider toujours la soucoupe pour éviter racines et feuilles noircies.

Tailler un peu chaque semaine plutôt qu’une grosse coupe.