Basilic en pot : cette erreur dès votre retour des courses le fait mourir en 3 jours au lieu de tenir des mois

En trois jours, votre basilic en pot passe de star du caddie à tiges molles sur le plan de travail. Production forcée, pot minuscule, arrosage fatal : quels gestes changent tout ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Ocimum basilicum 🌸 Nom courant Basilic (en pot) 📏 Dimensions 20 à 40 cm de hauteur x 15 à 30 cm de largeur ☀️ Exposition Soleil ou lumière très vive (au moins 6 h/jour) ❄️ Rusticité ≈ 5 °C min, ne supporte pas le gel 🍂 Feuillage Caduc, très aromatique

Scénario connu : un superbe basilic en pot repéré entre deux yaourts, ramené fièrement à la maison… Trois jours plus tard, les tiges pendouillent, noircissent, et le rêve de salade tomate-mozza s’effondre. Ce n’est pas de la malchance, ni un manque de “main verte”, mais un problème de fabrication.

Ces basilics express, poussés sous serre, arrivent déjà à bout de souffle dans votre cuisine. Entre production intensive, pot minuscule et mauvais gestes d’arrosage, tout est réuni pour qu’il s’écroule en 72 heures. Bonne nouvelle : en changeant quelques habitudes dès l’arrivée à la maison, il peut tenir des mois.

Le syndrome du basilic de supermarché

Derrière cette touffe bien dense se cache une vraie surpopulation. Dans un pot de 10 cm, on trouve souvent une trentaine de petits pieds serrés, avec moins de 15 ml de terre chacun. Comme le résume AuJardin.info, « Le pot est littéralement saturé de racines ». Le moindre stress manque d’eau ou de lumière suffit à tout faire flancher.

Ajoutons le choc : la plante passe d’une serre chaude et ultra lumineuse à un plan de travail plus frais, parfois sombre. Le terreau déjà épuisé sèche à toute vitesse, les racines s’étouffent. Pas étonnant que, toujours selon AuJardin.info, « le basilic dépérit en moins de 72 heures » si rien n’est fait.

L’arrosage par le dessus : le geste qui l’achève

Nous avons tous déjà réagi en arrosant généreusement dès que les tiges se ramollissent. Mauvais réflexe. « Arroser le basilic par le dessus provoque le pourrissement du collet », rappelle AuJardin.info. Le collet, c’est la base de la tige : noyé d’eau, il pourrit et des champignons comme le fusarium ou le mildiou s’installent en quelques heures.

Le bon geste, c’est l’arrosage par capillarité. Placez le pot dans une coupelle d’eau pendant une quinzaine de minutes, le temps que la terre boive par le fond, puis videz l’excédent. À refaire seulement quand les deux premiers centimètres de terre sont secs au toucher. Ainsi, les racines boivent sans être noyées et aucune goutte ne stagne sur le feuillage.

Protocole de sauvetage pour le garder des mois

Dès le retour à la maison, sortez délicatement la motte de son pot plastique et séparez-la en 3 ou 4 petits bouquets de tiges. Rempotez chaque groupe dans un pot percé d’au moins 15 à 20 cm de diamètre, avec une couche de billes d’argile au fond et un terreau léger, bien drainant. Ce simple rempotage multiplie l’espace racinaire et peut prolonger la vie de la plante de quelques jours à plus d’un an.

Installez ensuite vos pots collés à une fenêtre bien ensoleillée, idéalement au sud, avec au moins 6 heures de lumière par jour et une température au-dessus de 12 °C. Pour la récolte, ne cueillez pas feuille par feuille : pincez toujours la tige au-dessus de deux jeunes feuilles. Ce geste force le basilic à se ramifier en petit buisson parfumé, productif tout l’été.