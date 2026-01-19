Ce meuble de jardinage à moins de 60 € chez BUT va vous sauver le dos pour les semis de printemps qui arrivent

Le jardin sommeille encore sous le froid de ce début 2026, mais dans la tête des passionnés, les semis de printemps occupent déjà tout l’espace. Reste un détail très concret : comment préparer ses plantations sans finir courbé en deux, les mains gelées sur une table bancale ou au-dessus de l’évier de la cuisine.

Avoir une table de rempotage pas chère et pratique change complètement ce moment clé. Hauteur confortable, plan de travail dédié, outils rangés au même endroit… tout devient fluide. Et là, une offre BUT tombe à pic, avec un modèle métal complet qui passe sous la barre symbolique des 60€.

Une table de rempotage qui épargne votre dos et votre cuisine

La table de rempotage Laurier affiche une hauteur de 80 cm, pensée pour travailler debout sans se plier en deux à chaque pot à remplir. Son plateau de 55 x 55 cm offre assez de place pour installer godets, sacs de terreau et jardinières sans risquer l’avalanche à chaque mouvement.

Deux étagères sous le plan de travail permettent de regrouper arrosoir, engrais, bacs de semis et petits outils. Résultat : le coin jardinage reste cantonné à un seul meuble, le balcon ou la terrasse ne se transforme plus en champ de bataille à chaque rempotage, et la cuisine retrouve sa fonction première.

Le bon plan BUT sous les 60€ : une vraie station de jardinage métal

Chez BUT, cette table de rempotage en métal Laurier, signée Habitat & Jardin, passe à 58€ au lieu de 88,03€, soit une remise immédiate de 34 %. On reste donc sous les 60€, quand des modèles aux caractéristiques proches se vendent souvent entre 70 et 120€ selon les enseignes. Un écart non négligeable au moment de lancer la saison des semis.

La promotion court jusqu’au 3 février 2026, mais les quantités ne sont pas infinies. Avec une structure en acier de 10,8 kg, on est loin du meuble léger qui plie au premier sac de terreau. Pour beaucoup de jardiniers, c’est l’occasion d’accéder à un équipement quasi professionnel sans exploser le budget.

Zoom sur le modèle Laurier : métal traité, roulettes et rangements malins

La table Laurier est conçue pour vivre dehors : acier traité anti-rouille et anti-UV, couleur verte qui se fond dans le jardin, structure stable. Le plateau carré de 55 x 55 cm, à 80 cm du sol, offre un vrai confort de travail. Deux roulettes et deux poignées permettent de la déplacer facilement pour suivre le soleil ou la mettre à l’abri après usage.

Pour en profiter au mieux, installez-la sur un sol stable, près d’un point d’eau, du sac de terreau et, si possible, du composteur. Les étagères accueilleront tout votre petit matériel :