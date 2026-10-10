Ce produit à passer avant l’hiver sur vos claustras en bois évite grisaille, fentes et un chantier coûteux au printemps

À l’approche des premières gelées, vos claustras en bois portent les traces du soleil et de la pluie. Entre saturateur, lasure et huile, lequel préservera vraiment la clôture tout l’hiver ?

Fin septembre, quand la lumière baisse, vos panneaux de bois racontent l’été qu’ils ont passé : lames grises, taches sombres, petites fentes. Soumis au vent et aux averses, un claustra devient vite la première victime de l’hiver.

Traiter ce claustra en bois avant les premières gelées a donc prolongé la durée de vie de bien des clôtures. Mais entre saturateur, lasure et huile de protection, le rayon bricolage peut vite dérouter ; lequel choisir pour passer l’hiver sereinement ?

Ce que vos claustras affrontent entre automne et hiver

Installés à l’extérieur, les claustras sont frappés par la pluie, les écarts de température et le vent. L’eau est entrée dans les fibres, puis a séché : le bois a gonflé, s’est rétracté, s’est parfois fendu.

Résultat, la surface grise, les veines se ternissent et, sur les zones coupées ou le haut des panneaux, l’humidité s’accumule. Une protection adaptée limite ces infiltrations, ralentit le vieillissement et redonne un ton plus uniforme à un claustra déjà marqué.

Saturateur, lasure ou huile : comment choisir vraiment ?

Pour un claustra très exposé, le saturateur reste souvent le meilleur allié. Ce produit a pénétré le bois au lieu de former un film en surface, ne s’est pas écaillé et a gardé l’aspect naturel des lames. Teinté, il protège mieux des UV qu’une version incolore.

La lasure séduit quand on veut protéger et recolorer le claustra : film mince, microporeux, barrière à l’eau et au soleil. En revanche, si elle s’est écaillée, il a fallu poncer. De son côté, l’huile de protection sublime le veinage mais réclame des retouches fréquentes sur les panneaux exposés.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Fréquence d’entretien Tous les 1 à 3 ans 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En choisissant un saturateur teinté sur les claustras exposés, le produit pénètre le bois, filtre les UV et limite l’eau qui s’infiltre. 💡 Le petit plus : finir toujours par le haut du claustra, afin que les dernières couches protègent les zones les plus battues par la pluie. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Poser le produit sur un bois humide ou gelé : il ne pénètre pas, blanchit et la protection se délave dès le premier hiver.

Les bons gestes d’application avant les premières gelées

Avant d’ouvrir le pot, le claustra a été lavé à la brosse douce avec eau et savon noir, puis rincé. Il a ensuite séché quelques jours, jusqu’à ce que le bois paraisse sec au toucher. Un léger ponçage a éliminé fibres relevées et restes de finitions.

La météo est restée clémente : 10 à 20 °C, sans pluie annoncée. Le produit a été appliqué dans le sens des fibres, en couches fines, en insistant sur le haut, le bas et les chants des lames. D’ailleurs, un test à la goutte d’eau, chaque fin d’été, indiquera quand renouveler.