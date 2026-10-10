Ce produit à passer avant l’hiver sur vos claustras en bois évite grisaille, fentes et un chantier coûteux au printemps
À l’approche des premières gelées, vos claustras en bois portent les traces du soleil et de la pluie. Entre saturateur, lasure et huile, lequel préservera vraiment la clôture tout l’hiver ?
Fin septembre, quand la lumière baisse, vos panneaux de bois racontent l’été qu’ils ont passé : lames grises, taches sombres, petites fentes. Soumis au vent et aux averses, un claustra devient vite la première victime de l’hiver.
Traiter ce claustra en bois avant les premières gelées a donc prolongé la durée de vie de bien des clôtures. Mais entre saturateur, lasure et huile de protection, le rayon bricolage peut vite dérouter ; lequel choisir pour passer l’hiver sereinement ?
Ce que vos claustras affrontent entre automne et hiver
Installés à l’extérieur, les claustras sont frappés par la pluie, les écarts de température et le vent. L’eau est entrée dans les fibres, puis a séché : le bois a gonflé, s’est rétracté, s’est parfois fendu.
Résultat, la surface grise, les veines se ternissent et, sur les zones coupées ou le haut des panneaux, l’humidité s’accumule. Une protection adaptée limite ces infiltrations, ralentit le vieillissement et redonne un ton plus uniforme à un claustra déjà marqué.
Saturateur, lasure ou huile : comment choisir vraiment ?
Pour un claustra très exposé, le saturateur reste souvent le meilleur allié. Ce produit a pénétré le bois au lieu de former un film en surface, ne s’est pas écaillé et a gardé l’aspect naturel des lames. Teinté, il protège mieux des UV qu’une version incolore.
La lasure séduit quand on veut protéger et recolorer le claustra : film mince, microporeux, barrière à l’eau et au soleil. En revanche, si elle s’est écaillée, il a fallu poncer. De son côté, l’huile de protection sublime le veinage mais réclame des retouches fréquentes sur les panneaux exposés.
Les bons gestes d’application avant les premières gelées
Avant d’ouvrir le pot, le claustra a été lavé à la brosse douce avec eau et savon noir, puis rincé. Il a ensuite séché quelques jours, jusqu’à ce que le bois paraisse sec au toucher. Un léger ponçage a éliminé fibres relevées et restes de finitions.
La météo est restée clémente : 10 à 20 °C, sans pluie annoncée. Le produit a été appliqué dans le sens des fibres, en couches fines, en insistant sur le haut, le bas et les chants des lames. D’ailleurs, un test à la goutte d’eau, chaque fin d’été, indiquera quand renouveler.
En bref
- Fin septembre, les claustras en bois marqués par l’été doivent être préparés avant l’hiver pour résister à l’humidité, au gel et aux UV. 🌧️
- Le guide détaille les rôles du saturateur, de la lasure et de l’huile de protection pour choisir un traitement adapté à chaque claustra. 🪵
- Application, météo, erreurs à éviter et rythme d’entretien avant l’hiver sont passés au crible pour préserver longtemps l’esthétique et la solidité du bois. 🔧
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