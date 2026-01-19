Chats d’intérieur : ces plantes toxiques à sortir d’urgence du salon avant que votre félin ne tombe malade

Votre chat saute sur le rebord de fenêtre, renifle la plante du salon, attrape une feuille entre ses dents… Scène attendrissante, sauf quand ce vert est tout sauf innocent. En hiver, on remplace souvent le jardin par des pots, parfois dangereux pour les moustaches.

Car derrière une apparence décorative, certaines plantes d’intérieur peuvent sérieusement intoxiquer un chat curieux. Certaines provoquent "seulement" vomissements ou diarrhée, d’autres atteignent les reins ou le cœur, avec un risque vital. Identifier les coupables à retirer évite bien des urgences vétérinaires improvisées.

Pourquoi un chat curieux est si sensible aux plantes du salon

Le chat adore mâchouiller les feuilles, surtout quand il manque d’herbe fraîche. Ce réflexe l’aide à digérer, mais la curiosité le pousse à goûter un peu tout : coin de feuille de ficus, tige tombée de monstera, pétale de bouquet laissé sur la table.

Son foie élimine mal certaines toxines végétales, ce qui rend les plantes d’intérieur toxiques pour les chats bien plus dangereuses que pour nous. Hypersalivation, vomissements répétés, diarrhée, perte d’appétit, abattement, troubles de l’équilibre ou convulsions doivent alerter. Avec le lys, une soif intense ou l’absence d’urine signalent une atteinte rénale aiguë. Dans tous ces cas, appel immédiat au vétérinaire ou à un centre antipoison vétérinaire.

Les plantes d’intérieur à retirer d’urgence quand on vit avec un chat

Un tour d’horizon rapide suffit pour repérer les grands classiques à sortir du salon ou à isoler dans une pièce interdite au chat :

Lys : extrêmement toxique pour les reins, pollen, fleurs et eau du vase compris.

: extrêmement toxique pour les reins, pollen, fleurs et eau du vase compris. Dieffenbachia , monstera, philodendron : cristaux irritants qui brûlent la bouche et perturbent la digestion.

, monstera, philodendron : cristaux irritants qui brûlent la bouche et perturbent la digestion. Ficus : latex irritant responsable de vomissements, diarrhée, irritations buccales et parfois atteinte rénale.

: latex irritant responsable de vomissements, diarrhée, irritations buccales et parfois atteinte rénale. Poinsettia et hortensia : stars d’hiver, le premier irrite le tube digestif et provoque salivation, le second fait partie des plantes toxiques à écarter.

et hortensia : stars d’hiver, le premier irrite le tube digestif et provoque salivation, le second fait partie des plantes toxiques à écarter. Muguet, cyclamen, rhododendron, aloe vera, yucca, sansevieria : fleurs ou feuillages pouvant provoquer convulsions, paralysies ou fortes douleurs digestives.

Beaucoup arrivent en cadeau : étoile de Noël sur la table, bouquet de lys, brin de muguet du 1er mai. Pour un chat qui teste tout avec ses dents, quelques coups de croc dans une feuille suffisent. Le plus prudent reste de sortir ces plantes du logement.

Rendre sa jungle intérieure sûre et choisir des plantes compatibles chats

La première étape consiste à faire l’inventaire de tous les pots, vérifier leurs noms puis croiser avec les listes de plantes toxiques disponibles en ligne ou en jardinerie. Celles citées plus haut gagnent la sortie, les autres peuvent être déplacées en hauteur, en suspensions ou derrière une vitre.

Pour garder un intérieur vert sans stress, mieux vaut miser sur des espèces non toxiques comme les calathéas, le palmier d’Areca, le pilea, le chlorophytum, la maranta, la violette africaine ou le papyrus. Un pot d’herbe à chat et des jouets occupent les dents… plutôt que vos feuilles.