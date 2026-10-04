Chauffage rallumé : cette erreur d’arrosage ruine vos plantes d’intérieur (et les 3 gestes qui les sauvent)

Quand le chauffage repart en octobre, l’air du salon change brutalement et vos plantes d’intérieur trinquent. Comment ajuster l’arrosage pour éviter racines pourries, feuilles brûlées et pot déserté ?

Le premier soir où le chauffage se rallume, on savoure le cocon retrouvé… jusqu’à ce que les feuilles du ficus s’affaissent et que le spathiphyllum fasse grise mine. En quelques jours, l’air du salon change, le terreau ne sèche plus pareil et nos gestes d’arrosage “automatiques” se retournent contre les plantes.

Selon Le Parisien, la reprise du chauffage en automne modifie brutalement l’hygrométrie intérieure : continuer comme en été provoque pourriture, tout réduire d’un coup peut dessécher les racines. La journaliste jardin Katherine McPhillips a vu son spathiphyllum se flétrir à l’automne simplement parce qu’elle gardait le rythme estival. Alors, que changer concrètement la semaine où les radiateurs se rallument ?

Pourquoi le chauffage bouscule l’arrosage de vos plantes d’intérieur

Dès que les radiateurs tournent, l’air devient plus chaud et surtout plus sec. Le terreau sèche parfois vite en surface, alors que la plante, elle, a ralenti sa croissance avec les jours plus courts. Résultat : si l’on arrose “comme en juillet”, les racines baignent dans l’eau. McPhillips rappelle dans Mon Jardin Ma Maison : « L’une des principales raisons pour lesquelles les spathiphyllums meurent est l’excès d’eau, et en automne les gens continuent plus facilement à les arroser comme en été, quand il faisait plus chaud ».

À l’inverse, couper presque toute l’eau parce qu’il fait froid est une fausse bonne idée. Les spécialistes recommandent d’ajuster selon la température de la pièce : autour de 15‑16 °C, un arrosage toutes les deux semaines suffit ; entre 17 et 19 °C, on passe souvent à une fois par semaine ; au‑delà de 20 °C, certaines plantes tropicales apprécient jusqu’à deux arrosages hebdomadaires, sans jamais détremper la motte.

Trois gestes simples à adopter dès que le chauffage reprend

Nous avons tous déjà arrosé machinalement “parce que c’est le jour” sans même regarder le pot. Premier geste : le test du doigt. McPhillips explique : « J’ai compris que la meilleure façon de savoir si un spathiphyllum doit être arrosé est de toucher le terreau, et je n’arrose abondamment que lorsqu’il est sec ». On enfonce le doigt à 2‑3 cm, on soulève le pot : s’il est léger et sec, on arrose, sinon on attend.

Deuxième réflexe, jeter un œil au thermomètre : plus la pièce est chaude, plus les arrosages sont rapprochés… à condition de laisser toujours sécher la surface entre deux. Troisième geste, compenser l’air sec sans noyer les racines : éloigner les plantes des radiateurs, poser les pots sur des billes d’argile avec un fond d’eau, regrouper les feuillages pour créer un mini climat humide. « Un conseil que j’ai appris est de déplacer mon spathiphyllum dans la salle de bains après une douche, car il adore l’humidité et va absorber la vapeur », confie encore la journaliste.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Plantes sauvées 80 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Vous n’arrosez plus au hasard, mais seulement quand le terreau est sec en surface, en tenant compte de la température de la pièce et du type de plante. En parallèle, vous compensez l’air sec du chauffage par de l’humidité ambiante (billes d’argile, regroupement des pots, salle de bains lumineuse), ce qui évite à la fois la soif et la pourriture des racines. 💡 Le petit plus : gardez un petit vaporisateur près des plantes tropicales pour brumiser finement le feuillage loin des radiateurs, deux ou trois fois par semaine. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : arroser toutes vos plantes d’intérieur à jour fixe comme en été, sans toucher le terreau, surtout si elles sont placées près d’un radiateur.

Adapter l’arrosage selon les types de plantes

Une fois ces réflexes posés, il reste à moduler selon la famille. Les plantes tropicales (monstera, ficus, spathiphyllum) aiment un substrat légèrement humide et un arrosage hebdomadaire en pièce chauffée à 19‑21 °C, avec beaucoup d’humidité de l’air. Les plantes vertes plus rustiques supportent que la motte sèche presque entièrement entre deux apports. Cactus et succulentes, eux, peuvent rester quasiment sans eau d’octobre à mars, tandis que les orchidées préfèrent un bain rapide environ une fois par semaine puis un bon égouttage.

Pot léger + terreau sec + feuilles un peu molles : on arrose au pied, puis on vide la soucoupe.

Pot lourd + substrat humide + feuilles jaunes ou flasques : on stoppe l’eau et on laisse bien sécher.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«L’erreur qui empêche votre spathiphyllum de fleurir à l’automne, selon une experte»