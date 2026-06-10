Cul noir sur vos tomates : ne jetez plus ce déchet de cuisine, il stoppe le fléau en 7 jours seulement

Une tache noire au dos des tomates peut ruiner tout un été au potager. En corrigeant l’arrosage et en recyclant un reste de lait, la situation bascule en sept jours.

Fin juin, la scène se répète dans de nombreux potagers : une tomate bien rouge, on la retourne… et une tache noire, dure, a creusé tout le dessous. Des semaines de soins semblent s’effondrer en une seconde, avec l’impression d’avoir tout raté.

Ce fameux cul noir des tomates, ou nécrose apicale, n’est pourtant pas une maladie contagieuse, mais un trouble lié au calcium et à l’eau. La bonne nouvelle : en corrigeant l’arrosage et en recyclant un simple reste de lait périmé, le fléau peut être stoppé en à peine sept jours sur les nouveaux fruits.

Reconnaître le cul noir des tomates sans paniquer

Le cul noir se repère vite : une zone brun-noir, sèche, en creux, apparaît à la base du fruit, côté opposé au pédoncule, souvent alors qu’il est encore vert. Les feuilles restent globalement saines, à la différence du mildiou ou de l’alternariose qui couvrent le feuillage de taches brunes.

En coulisses, la plante a subi un stress hydrique : alternance de terre détrempée puis craquelée, chaleur brutale, parfois excès d’engrais azoté. Le calcium circule mal dans la sève et arrive trop tard dans les fruits. Les variétés allongées (Roma, San Marzano, Cornue des Andes) ont d’ailleurs montré plus souvent ce défaut sur les premières grappes, surtout en pot où la terre sèche très vite.

Le fond de lait périmé : le déchet de cuisine qui sauve la récolte

Nous avons tous déjà vidé un fond de brique de lait tourné dans l’évier. Au jardin, ce “déchet” devient une lotion calcique express. Diluer le lait (écrémé ou demi-écrémé, même périmé) à 10–20 % dans l’eau, puis le vaporiser finement sur feuilles et fruits, deux fois par semaine, matin ou soir, a permis de limiter nettement le cul noir sur les nouvelles tomates.

Les fruits déjà marqués ne guérissent pas, mais ils restent consommables si l’on retire la partie noire. L’objectif des sept jours est d’éviter que d’autres fruits soient touchés, à condition d’avoir aussi régularisé l’arrosage et ajouté un paillage épais. En parallèle, des coquilles d’œufs réduites en poudre très fine, enfouies autour du pied, apportent un calcium lent et préventif pour la suite de la saison.

150 ml de lait

850 ml d’eau douce

1 pulvérisateur propre, réservé au potager

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Économie réalisée 0 € dépensé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le lait apporte un calcium immédiatement disponible sur les feuilles et les jeunes fruits, tandis qu’un arrosage régulier stabilise la circulation de sève. Ensemble, ils limitent l’apparition de nouveaux culs noirs sur les grappes suivantes. 💡 Le petit plus : filtrer le mélange avant pulvérisation pour éviter de boucher le spray et alterner avec un arrosage copieux au pied le lendemain. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : pulvériser du lait pur en plein soleil ou compter sur lui sans corriger un arrosage irrégulier.

Arrosage, paillage et calcium durable pour tourner la page

Sans une eau bien gérée, aucun remède ne tient. En pleine terre, mieux vaut arroser moins souvent mais abondamment au pied, tous les 3 à 5 jours selon la météo, puis garder un paillage de 5 à 8 cm pour maintenir la fraîcheur. En pot, les arrosages doivent être plus fréquents ; un simple test au doigt dans la terre ou au poids du bac évite les à-coups. Pour soutenir floraison et fructification, les pelures de banane coupées et compostées ajoutent du potassium ; comme le rappelle Morris Hankinson dans *Ideal Home*, « Les pelures de banane sont vraiment utiles au jardin et peuvent offrir une façon naturelle de nourrir les plantes ».

Les coquilles d’œufs, bien rincées, séchées puis broyées en poudre très fine, ont été enfouies en couronne à une dizaine de centimètres du pied, à raison de deux cuillères à soupe par plant ; leur action lente sécurise la saison. Si malgré sept à dix jours de lait dilué, d’arrosage stable et de paillage, de nouvelles tomates noircissent encore, un engrais foliaire calcique du commerce peut compléter la routine, pour que les prochaines assiettes de tomates retrouvent enfin leur allure de plein été.