Dans votre armoire, cet accessoire de pressing se change en mangeoire pour les oiseaux du jardin, sans rien dépenser

Un cintre de pressing et une simple bouteille peuvent changer le quotidien des oiseaux de votre jardin en plein hiver. Cette astuce recyclage les transforme en distributeur de graines discret et très efficace.

Dans un coin de l’armoire, les cintres de pressing s’entassent, tout tordus, promis à la poubelle. Pourtant, ce bout de fil de fer oublié peut rendre service à votre jardin. Avec un minimum de bricolage, il devient la pièce maîtresse d’un accessoire inattendu, très utile quand les oiseaux peinent à trouver de quoi se nourrir.

Car associé à une bouteille plastique, ce cintre de pressing peut se transformer en distributeur de graines, zéro achat, zéro déchet. Une idée futée qui parle aux amoureux de nature comme aux fans de récup’. Reste à voir comment ce morceau de métal peut, en quelques minutes, devenir le rendez-vous des mésanges et des moineaux.

Pourquoi ce cintre de pressing aide vraiment les oiseaux du jardin

En hiver et jusqu’au début du printemps, la nourriture se fait rare pour les oiseaux du jardin. Les associations comme la LPO conseillent de les aider de mi-novembre à fin mars, période où insectes et graines manquent. Offrir une mangeoire, c’est aussi encourager mésanges, rouges-gorges et moineaux à rester près du potager pour limiter certains insectes.

Plutôt que d’acheter une mangeoire, ce projet utilise ce que l’on a déjà : un cintre métallique et une bouteille de 1,5 L. On économise, on réduit ses déchets et on aide la biodiversité locale. Le fil de fer se plie facilement pour créer une armature stable, pour un balcon comme pour un grand jardin.

Comment transformer le cintre de pressing en distributeur de graines

Prenez un cintre de pressing en métal non rouillé, une bouteille plastique de 1,5 L avec bouchon, une cuillère en bois d’environ 20 cm, deux pinces et un clou. Détordez la base du cintre pour obtenir une tige en gardant le crochet, puis enroulez-la en spirale autour de la bouteille pour former un corset de maintien.

À environ 5 cm du goulot, percez deux trous et glissez la cuillère, qui fera perchoir. Juste au-dessus, découpez deux fenêtres pour les graines. Remplissez d’environ 500 g de mélange, revissez le bouchon, placez la bouteille tête en bas dans le corset et recourbez chaque extrémité en boucle pour supprimer les pointes coupantes.

Bien installer et entretenir ce distributeur de graines maison

Pour limiter les risques avec chats, fouines ou rats, suspendez la mangeoire entre 1,50 et 1,80 m du sol et à au moins 2 m de tout mur ou tronc pouvant servir de tremplin. Choisissez un endroit ombragé, visible depuis la maison, en évitant les baies vitrées trop proches qui provoquent des collisions.

Pour remplir ce distributeur, privilégiez les graines de tournesol noires, plus des cacahuètes non grillées ni salées ou des flocons d’avoine. Évitez pain, biscuits ou restes de table, nocifs pour la digestion. Vérifiez et nettoyez régulièrement la mangeoire, percez des trous de drainage si l’eau stagne, et gardez ce rendez-vous de mi-novembre à fin mars.