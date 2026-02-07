En hiver, cette herbe aromatique japonaise adore les jardins français, se sème dès février et reste méconnue

En plein mois de février, une herbe d’ombre venue du Japon redonne vie aux balcons et potagers français. Rustique, parfumée, le persil japonais Mitsuba cache un atout qui change la donne au jardin comme en cuisine.

En plein cœur de février, quand le potager semble figé par le froid, beaucoup rangent leurs outils en attendant le printemps. Pourtant, une herbe aromatique japonaise, discrète mais robuste, peut déjà prendre place au jardin et offrir rapidement un peu de verdure fraîche sous la grisaille.

Venue des sous-bois humides du Japon, cette plante s’acclimate étonnamment bien aux climats français, du petit balcon urbain au grand jardin de campagne. Son nom intrigue autant que son parfum : le Mitsuba, aussi appelé persil japonais, adore la fraîcheur et supporte des températures négatives modérées. Son secret tient autant à son caractère rustique qu’à son goût très original.

Mitsuba, le persil japonais qui réveille les jardins français en hiver

Botaniquement, le Mitsuba répond au nom de Cryptotaenia japonica. C’est une plante vivace souvent cultivée comme annuelle sous nos latitudes. Ses feuilles trifoliées, d’un vert tendre qui peut tirer vers le pourpre selon les variétés, rappellent un grand trèfle ou le cerfeuil. Leur découpe graphique apporte une touche légère dans un massif, un coin de potager ou un jardin zen en bord d’allée.

Cette aromatique se distingue surtout par sa rusticité. Elle apprécie les sols froids et humides typiques de la fin d’hiver en France, là où le basilic ou la coriandre refusent de lever. Tant que le sol reste frais sans être gorgé d’eau, le Mitsuba continue de pousser tranquillement, offrant un feuillage vert à une période où les récoltes se font rares.

Comment cultiver cette herbe aromatique japonaise dans un jardin ou sur un balcon

Le semis en février se fait sous abri pour lancer la saison en douceur. Les graines se placent en terrine ou en godets, dans une véranda non chauffée, sous châssis froid, tunnel plastique ou simplement sur un rebord de fenêtre lumineux. La germination se déroule idéalement entre 10 et 20 °C, dans un terreau léger, toujours humide mais jamais détrempé. Les graines sont à peine recouvertes car elles ont besoin de lumière pour se réveiller.

Maintenir le substrat juste humide.

Offrir une température douce et régulière.

Patienter : la levée peut sembler lente, puis la croissance devient rapide.

Dès que les jeunes plants sont bien formés et que le risque de fortes gelées s’éloigne, généralement entre fin mars et avril, ils rejoignent la pleine terre ou de grandes jardinières en zones d’ombre ou de mi-ombre. En climat doux comme le pourtour méditerranéen, un semis direct en place est possible fin février, à condition de choisir un sol riche et frais, protégé du vent du nord. Le Mitsuba déteste autant la sécheresse que l’eau stagnante, d’où l’intérêt d’un paillage léger en feuilles mortes ou paille de lin pour garder la terre fraîche.

Une plante doublement utile : décorative au jardin, précieuse en cuisine

Une fois installée, cette aromatique demande peu de soins. Elle s’intègre bien dans un jardinage durable, avec un simple apport de compost au départ et sans engrais chimiques. Rarement attaquée par les ravageurs, elle peut se ressemer d’elle-même si l’on laisse quelques tiges monter en graines. En couvre-sol dans un coin ombragé, elle limite les mauvaises herbes, maintient l’humidité et réduit les arrosages estivaux.

Côté assiette, le Mitsuba porte bien son surnom de persil japonais. Son parfum mêle des notes de céleri-branche, de cerfeuil ou de persil plat, avec une touche herbacée plus vive. Toutes les parties sont comestibles : feuilles, tiges croquantes et même racines, ce qui en fait une plante presque zéro déchet. On l’utilise surtout cru ou ajouté en toute fin de cuisson pour éviter l’amertume : ciselé sur une omelette baveuse, une salade de pommes de terre, une soupe miso ou un velouté de légumes, ou encore par touches sur un tartare de poisson ou des sushis maison.

Sources :