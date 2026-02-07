Jardiniers : ce rosier ancien et rare embaume tout le quartier dès les premiers rayons de soleil, plantez-le en février

En plein cœur de l’hiver, un rosier ancien français se prépare à parfumer tout le jardin de framboise épicée. Planté au bon endroit, Madame Isaac Pereire change l’atmosphère dès les premiers rayons de soleil.

Février s’installe, le froid pique les joues et le jardin semble endormi. Sous la terre pourtant, la saison suivante se prépare déjà, en silence. C’est maintenant que se joue le parfum de vos premiers dimanches au soleil. Parmi les rosiers, une variété rare peut transformer une haie ordinaire en nuage odorant que l’on sent depuis la rue.

Cette star des jardins n’a rien d’un effet de mode : c’est un rosier ancien, recherché des passionnés de jardin paysager pour son parfum. Planté en plein cœur de l’hiver, il se réveille dès que le sol se réchauffe et couvre l’air de notes fruitées et épicées au printemps. Il s’agit du rosier Madame Isaac Pereire. Un nom que beaucoup de voisins ne découvriront qu’en suivant leur nez.

Rosier Madame Isaac Pereire : une rose ancienne au parfum de framboise

Créé à la fin du XIXe siècle par le rosiériste français Armand Garçon, ce rosier Bourbon a gardé son aura de légende. En buisson, il forme une masse d’environ deux mètres de haut que l’on peut aussi guider en petit grimpant contre un mur. Ses grosses fleurs doubles, rose pourpré et veloutées, évoquent les jardins romantiques d’antan.

Le plus marquant reste son parfum. On parle d’un sillage capiteux, riche, mêlant une odeur de framboise bien mûre à des nuances poivrées et épicées. Loin de rester coincée au cœur de la fleur, cette fragrance se diffuse tout autour du rosier, surtout lors des fins d’après-midi chaudes et humides. Installé près d’une terrasse ou d’une fenêtre, il embaume la maison.

Où installer le rosier Madame Isaac Pereire pour un jardin paysager sensoriel

Beaucoup de jardiniers ont choisi des rosiers modernes très colorés mais presque sans odeur. Les massifs sont impeccables sur la photo, mais peu émouvants. Avec le rosier Madame Isaac Pereire, le jardin ne se contente plus de se regarder : il se vit, se respire, accompagne un café au soleil ou une lecture sur le banc.

Pour en profiter au maximum, installez-le près d’un passage, du portail, d’un banc ou juste sous une fenêtre de chambre. Sa vigueur structure un massif, borde une pelouse ou habille un mur en grimpant léger. Autour, mariez-le avec des géraniums vivaces, des lavandes, des népétas ou des armoises : ces compagnes masquent son pied dégarni et limitent les pucerons.

Quand et comment planter le rosier Madame Isaac Pereire pour un printemps parfumé

En France, la meilleure période pour planter ce rosier en racines nues s’étend de la mi-novembre à la mi-mars, en évitant les jours de gel. Février offre le bon compromis : le sol est encore frais, ce qui favorise un enracinement profond avant les sécheresses de printemps. Choisissez un emplacement jamais occupé par un autre rosier, ou renouvelez la terre sur environ soixante-dix centimètres si besoin.

Un sol profond, fertile et bien drainé lui convient, même légèrement calcaire si vous corrigez la chlorose avec de la terre de bruyère ou un apport léger de soufre en surface. Pour que ce rosier prenne un départ idéal, pralinez les racines, creusez un trou d’au moins quarante centimètres de côté, puis arrosez copieusement, autour de 10 litres par pied.