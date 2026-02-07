Hortensias : ce geste de février que tout le monde oublie et qui décide de la floraison spectaculaire du printemps

En ce début février, vos hortensias aux têtes brunes attendent le signal du jardinier pour repartir. Un geste précis à faire maintenant conditionne leur floraison de printemps.

En ce 7 février 2026, le jardin a un air de pause. Le froid pique encore les joues, mais les jours rallongent et, au milieu des massifs, les hortensias montrent leurs grosses têtes brunes, sèches, presque tristes. L’été dernier, ces boules de fleurs étaient les stars du jardin. Aujourd’hui, beaucoup se demandent quoi faire pour les voir refleurir avec la même générosité.

Ces inflorescences fanées ont protégé les bourgeons des gelées de janvier, comme un manteau isolant. Puis le calendrier bascule : début février, la sève recommence à monter, les bourgeons se gonflent doucement. C’est là que tout se joue, et qu’un geste simple, souvent oublié ou repoussé par peur de mal faire, prépare déjà la floraison du printemps.

Début février, le moment clé pour réveiller vos hortensias

Le début du mois de février marque un tournant décisif pour les hortensias. Les plus fortes gelées sont généralement passées et conserver les fleurs fanées n’est plus une nécessité absolue. Attendre mars ou avril revient à fatiguer inutilement la plante, qui doit alors pousser à travers un enchevêtrement de bois mort et de têtes sèches avant de pouvoir se concentrer sur ses fleurs.

Tailler les tiges fanées de l’hortensia début février favorise une floraison abondante au printemps. En supprimant ces anciennes inflorescences, l’arbuste redirige son énergie vers les bourgeons axillaires, ceux qui porteront les fleurs de l’année. La lumière et l’air circulent mieux au cœur de la touffe, ce qui limite les maladies cryptogamiques favorisées par l’humidité hivernale et prépare une végétation plus saine.

Le bon geste au sécateur pour ne pas perdre une seule fleur

La taille ne s’improvise pas. Elle commence par un sécateur bien aiguisé, soigneusement désinfecté, par exemple avec un peu d’alcool à brûler, pour éviter de transporter des maladies d’un arbuste à l’autre. Ensuite, tout se passe au niveau des derniers bourgeons bien renflés situés sous chaque fleur fanée. Voici le geste essentiel, en trois étapes simples :

Repérez la dernière paire de bourgeons gonflés sous la tête sèche.

Placez le sécateur environ 1 à 2 centimètres au-dessus de ces bourgeons.

de ces bourgeons. Réalisez une coupe nette, légèrement en biseau, orientée vers l’extérieur pour que l’eau de pluie s’écoule.

Il ne faut surtout pas couper trop bas, surtout sur les variétés classiques Hortensia macrophylla qui fleurissent sur le bois de l’année précédente. Beaucoup de jardiniers, emportés par l’envie de “faire propre”, rabattent tout au ras du sol. Résultat : une belle masse de feuillage vert, mais aucune fleur en été. Le nettoyage de février reste une taille de fermeté mais de douceur : on retire le bois gris et cassant, les tiges chétives du centre et les fleurs fanées, tout en préservant les tiges saines garnies de gros bourgeons verts.

Après la taille, nourrir et protéger le pied pour une floraison spectaculaire

Une fois le sécateur rangé, le sol, lessivé par les pluies d’hiver, a besoin d’un petit renfort. L’apport d’un compost maison bien décomposé au pied de l’arbuste est idéal : il suffit de griffer légèrement la surface pour l’incorporer sans abîmer les racines superficielles. Pour une floraison encore plus généreuse, l’ajout de corne broyée ou d’un peu de terre de bruyère fraîche aide à maintenir un sol acide et riche.

Un paillage final avec des écorces de pin ou des feuilles mortes permet ensuite de garder l’humidité et de protéger les racines des dernières gelées tardives. Avec ces quelques coups de sécateur bien placés, un sol nourri et protégé, vos hortensias auront toutes les cartes en main pour offrir, dans quelques mois, un épanouissement spectaculaire de bleus, de roses et de blancs.