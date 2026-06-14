En juin, arrêtez les filets sur tout le verger : ce geste gratuit suffit à sauver vos cerises et vos pommes des oiseaux

En juin, merles et étourneaux vident vos cerisiers et pommiers avant même la cueillette. Ce guide propose un geste lumineux, simple et écolo pour sécuriser tout le verger sans filet.

Au jardin, le mois de juin a quelque chose de cruel : alors que les cerises rougissent enfin et que les petites pommes se dessinent, merles et étourneaux semblent surgir de nulle part. En quelques matinées, un cerisier peut être littéralement dépouillé.

Pour se défendre, beaucoup ont recouvert tout le verger de lourds filets anti-oiseaux, à installer en urgence puis à démonter sous la chaleur. Une vraie corvée, parfois dangereuse pour la faune. Et si, en juin, un seul geste suffisait vraiment ?

En juin, pourquoi vos fruits attirent autant les oiseaux

Quand les premiers fruits changent de couleur, le verger devient un buffet à ciel ouvert. Merles noirs, étourneaux sansonnets, moineaux et pies repèrent très vite les grappes rouges de votre cerisier ou les jeunes pommes exposées. Certains arbres ont été vidés en deux ou trois petits déjeuners.

Leur vision, plus fine que la nôtre, détecte le moindre contraste de rouge ou de jaune au lever du jour. Pour autant, il n’est pas question de mener la guerre : comme le rappelle Pause Maison, les meilleures protections restent « simples, efficaces, et respectueuses » de la nature.

Filets sur tout le verger : pourquoi nous avons envie d’autre chose

Nous avons tous déjà pesté, coincés dans les branches, à démêler un filet anti-oiseaux accroché aux rameaux ou aux échelles. Sur plusieurs pommiers et cerisiers, l’installation demande du temps, abîme parfois les fruits, et complique chaque passage pour l’arrosage ou la taille.

La Ligue pour la Protection des Oiseaux alerte aussi sur les filets mal posés, capables de piéger un rouge-gorge ou un hérisson s’ils traînent au sol. Bonne nouvelle : un simple collier d’objets réfléchissants, inspiré des effaroucheurs classiques, suffit souvent à détourner les attaques.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Budget approximatif 0 à 5 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les surfaces brillantes renvoient des éclats de lumière imprévisibles ; combinés au mouvement du vent, ils créent une zone visuellement instable que merles, étourneaux et moineaux préfèrent éviter pour ne pas s’exposer aux prédateurs. 💡 Le petit plus : Varier les supports – CD, rubans d’alu, boîtes de conserve – et les hauteurs pour obtenir des reflets différents du matin au soir, surtout sur la façade est de l’arbre, là où le soleil frappe en premier. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser les effaroucheurs toute la saison au même endroit ou oublier des fils après la récolte : oiseaux et hérissons risquent alors de s’y coincer, et l’effet dissuasif s’effondre car le décor ne change plus.

Installer sa guirlande de reflets : le bon geste de juin

Concrètement, recyclez vieux CD rayés, bandes de papier aluminium ou petites boîtes de conserve. Suspendez-les sur une ficelle, puis nouez-la dans la couronne extérieure de l’arbre, à différentes hauteurs. L’objectif est de créer un nuage de reflets mobiles, sans gêner la cueillette ni casser les branches.

Installez cette guirlande dès que les cerises jaunissent ou rosissent et que les petites pommes se forment, entre mi-mai et fin juin selon les régions. Déplacez légèrement chaque objet tous les trois ou quatre jours. Un point d’eau et quelques graines loin des arbres complètent idéalement cette protection douce.