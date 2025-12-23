Gommose du cerisier : ce mélange naturel, ignoré pendant des années, peut encore sauver vos arbres

Au cœur de l’hiver, quand le verger semble endormi, certains cerisiers se couvrent de gouttes de gomme ambrée qui coulent du tronc. Pour beaucoup de jardiniers, cette vision signe le début d’un long combat, fait de produits du commerce, de désinfection à l’eau de Javel et de tailles répétées, souvent pour un résultat décevant.

Cette coulée résineuse révèle en réalité une gommose du cerisier qui affaiblit l’arbre, réduit la floraison et fait chuter la récolte. Après des années d’essais infructueux, plusieurs passionnés ont fini par adopter un remède naturel contre la gommose fondé sur un simple badigeon d’argile verte et de propolis. Un geste discret, mais décisif.

Gommose du cerisier : ce qui se passe sous l’écorce en hiver

Cette gommose correspond à une réaction de défense des arbres fruitiers à noyau. Le cerisier laisse perler une substance orangée ou ambrée, épaisse et collante, sur le tronc ou les grosses branches. L’écorce peut se fissurer, se boursoufler, former des chancres, tandis que le bois se nécrose localement, la croissance ralentit et les cerises deviennent plus rares.

Derrière ces larmes de gomme s’accumulent plusieurs facteurs : sol trop compact ou gorgé d’eau, excès d’humidité hivernale, blessures de taille mal cicatrisées ou chocs mécaniques. En France, un automne doux suivi de fraîches gelées favorise souvent la maladie, surtout si le cerisier a été taillé tard ou mal protégé des intempéries.

Argile verte et propolis : l’alliance naturelle qui a tout changé

Face aux limites des traitements chimiques et de la bouillie bordelaise, certains jardiniers se sont tournés vers un mélange inspiré des vergers traditionnels. "Il m’a fallu des années pour le trouver", résume la rédaction de Peaches. Au cœur de ce remède, l’argile verte, riche en minéraux, assainit les tissus, absorbe l’excès d’humidité et forme une enveloppe protectrice sur le bois blessé.

La propolis, résine récoltée par les abeilles, apporte ses propriétés antiseptiques et antifongiques. Elle limite l’installation de champignons et de bactéries dans les plaies et stimule la défense naturelle du cerisier. Réunis dans une bouillie appliquée sur le tronc et les zones atteintes, ces deux ingrédients agissent comme un véritable pansement naturel, sans polluer le sol ni exposer les fruits à des résidus.

Préparer et appliquer la bouillie contre la gommose du cerisier

Pour traiter un petit verger, une recette simple revient souvent : mélanger argile, propolis, eau et un peu d’huile pour que le badigeon adhère bien à l’écorce. Par exemple, la préparation suivante permet de soigner plusieurs arbres :

200 g d’argile verte en poudre

20 g de propolis pure ou en extrait

1 litre d’eau de pluie, ou laissée reposer 24 h

1 cuillère à soupe d’huile de colza ou d’olive

Une fois la pâte lisse et ferme obtenue, elle s’applique au pinceau ou à la spatule sur les fissures, chancres, plaies de taille et autour du pied du tronc, en couche épaisse. Les spécialistes conseillent d’intervenir entre la chute des feuilles et la fin de l’hiver, lors d’un redoux supérieur à 5°C, puis de renouveler après de fortes pluies. Un entretien du sol drainé, une taille douce hors périodes de gel et des apports organiques plutôt qu’azotés complètent ce protocole pour garder les cerisiers vigoureux.