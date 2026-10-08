J’ai cru bien faire avec mes rosiers : ce coup de sécateur d’automne les a livrés au gel, ne reproduisez pas l’erreur
Fin octobre, un sécateur trop zélé a laissé des rosiers impeccables en apparence, puis le gel a noirci leurs pousses. Que révèle vraiment cette erreur de taille avant l’hiver ?
Fin octobre, les feuilles ont jauni, les parterres ont semblé tristes… et le sécateur a souvent été dégainé. En une après-midi, les massifs de rosiers se sont retrouvés bien nets, tiges raccourcies et sol dégagé, prêts – croyait-on – à affronter l’hiver.
Quelques semaines plus tard, le premier gel a pourtant tout remis en question : extrémités noircies, pousses ramollies, plaies de coupe brunies. Cette scène a été vécue par de nombreux jardiniers, victimes d’un même malentendu entre “bien préparer le jardin” et véritable protection du rosier ; c’est là que tout se joue.
Pourquoi tailler ses rosiers avant l’hiver semble une bonne idée… mais les affaiblit
En automne, l’envie de “faire propre” est forte : réduire la ramure paraît logique pour limiter la prise au vent, éviter la casse sous la neige et même “donner de l’avance” à la floraison suivante. Sur le papier, cette taille d’automne rassure et donne l’impression d’un jardin parfaitement maîtrisé.
Mais le rosier suit un rythme de dormance, pas notre calendrier visuel. Couper à cette période a déclenché une repousse de jeunes tiges très tendres, riches en eau, qui n’ont pas eu le temps de s’aoûter (durcir). Au premier froid, ces tissus ont gelé, noirci, parfois jusqu’à la base, tandis que les plaies de taille, mal cicatrisées par temps froid et humide, ont offert une porte d’entrée idéale aux maladies cryptogamiques comme le chancre ou la pourriture du bois.
Les erreurs d’automne que nous avons tous faites avec nos rosiers
Nous avons tous déjà voulu “aider” un rosier qui refleurit tardivement, surtout lors d’un automne très doux comme en 2026. Les rosiers remontants ont encore donné des boutons en octobre, certains ont reçu un peu d’engrais, d’autres ont été taillés pour faire de beaux bouquets, relançant à chaque fois de nouvelles pousses fragiles.
Quand le sol est resté autour de 15 °C et l’air au-dessus de 20 °C après la mi-octobre, la plante a cru vivre un faux printemps. Elle a puisé dans ses réserves hivernales pour alimenter cette végétation tendre, qu’un simple gel à -3 °C a ensuite brûlée net. Ajoutez une taille sévère et de l’engrais azoté, et le rosier s’est retrouvé épuisé avant même l’hiver.
Le bon calendrier pour tailler ses rosiers sans les exposer au gel
Dès octobre, l’objectif est de préparer en douceur, pas de remodeler l’arbuste. Les bons gestes sont simples :
- ôter fleurs fanées et bois mort,
- ramasser les feuilles malades au pied,
- arrêter tout engrais azoté après la fin août,
- pailler et, en climat froid, butter légèrement le point de greffe.
La taille de structure attend la fin février ou le tout début mars, une fois les grosses gelées passées mais avant le redémarrage de la sève. À ce moment, on élimine les tiges noircies jusqu’au bois vert, on garde quelques charpentières bien placées et l’on coupe en biais, juste au-dessus d’un bourgeon tourné vers l’extérieur ; le rosier repart alors vigoureusement, sans revanche du froid.
Sources
En bref
- Fin octobre 2026, de nombreux jardiniers taillent leurs rosiers avant l’hiver et constatent, après les premières gelées, tiges noircies et pousses ramollies. 🌹
- Une taille d’automne trop sévère réveille des pousses tendres, perturbe la dormance du rosier et ouvre la porte au gel comme aux maladies cryptogamiques. ❄️
- Réorganiser la taille autour de la fin de l’hiver et limiter les interventions d’automne peut totalement transformer la vigueur et la floraison des rosiers. 📅
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