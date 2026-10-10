Jardin : cette zone que vous tondez toujours en premier devrait rester sauvage pour les papillons jusqu’en décembre

En France, de fin août à novembre, un simple carré ensoleillé peut se muer en refuge vital pour les papillons du jardin. Quels choix de plantes et de gestes transforment vraiment ce coin discret ?

Fin août, quand les soirées se rafraîchissent, on croit souvent que les papillons ont disparu avec les transats. Le jardin semble soudain plus calme, les fleurs fanées ont été rabattues, la tondeuse a déjà rasé la pelouse.

Pourtant, plusieurs espèces restent actives jusqu’en novembre, parfois même jusqu’en décembre, et un citron peut avoir réapparu au moindre redoux de janvier. Avec quelques mètres carrés bien pensés, un simple jardin familial est devenu un véritable refuge pour papillons au jardin. Cap sur ce coin discret qui prolonge le ballet des ailes jusqu’à l’automne.

Un refuge d’automne, à quoi ça ressemble vraiment ?

À la fin de l’été, les papillons ont eu besoin de trois choses : du nectar pour faire des réserves, des plantes pour leurs chenilles et des abris pour passer l’hiver. Quand les canicules ont frappé, ils ont réduit leur activité et ont cherché instinctivement des zones fraîches et fleuries.

Les sources d’août à octobre se raréfient souvent dans les jardins trop “propres”. Pourtant, quelques asters, un pied de lierre commun en fleurs et un carré d’herbes hautes ont suffi à nourrir Vulcains, Robert-le-diable ou Paons-du-jour. Comme le résume François Fournier dans Le Parisien, « l’idéal, c’est toujours de garder un petit coin sauvage dans son jardin ».

Choisir et planter le bon coin refuge dans le jardin

Nous avons tous déjà tondu “jusqu’au grillage” par réflexe. Pour installer votre refuge, il a simplement fallu réserver un carré de 2 x 3 m, en plein soleil, un peu abrité du vent par une haie ou un mur. Le massif a mélangé des fleurs d’automne très nectarifères et des aromatiques déjà en place.

Les plantes stars ont été regroupées en tache généreuse plutôt qu’éparpillées : chrysanthèmes mis de côté, car leur nectar reste difficilement accessible, et Buddleja davidii évité car invasif selon la LPO. À privilégier :

asters tardifs, couverts de fleurs jusqu’aux premiers froids ;

origan et thym, encore mellifères en fin d’été ;

valériane rouge et eupatoire chanvrine ;

sédums et bruyères selon la nature du sol.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps d’installation 1 week-end 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Ce coin de jardin réunit au même endroit des fleurs riches en nectar à l’automne, quelques plantes hôtes pour les chenilles et des abris laissés en place. Alors que le reste du quartier s’est asséché ou a été tondu, votre massif reste une oasis accueillante. 💡 Le petit plus : glisser quelques pots d’asters ou de sédums sur la terrasse prolonge le couloir de nectar jusqu’à la maison et permet d’observer les papillons de très près. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : nettoyer ce refuge à fond en octobre, arracher orties et lierre, ou remplacer les vivaces par un Buddleia “arbre à papillons” : espèce invasive et peu favorable sur le long terme.

Herbes hautes, orties et petits abris qui changent tout

Au pied du massif, un coin d’orties a été préservé pour accueillir jusqu’à vingt espèces de lépidoptères, comme le Paon-du-jour ou la Petite tortue. Un îlot d’herbes hautes, avec trèfle et fleurs sauvages, n’a pas été tondu avant la fin de l’été, offrant nourriture et cachettes aux chenilles.

Derrière, un petit tas de bois et quelques pierres sèches ont servi d’abri, tout comme les tiges creuses laissées debout jusqu’au printemps suivant. Plutôt qu’une coupelle d’eau sucrée, déconseillée par la LPO, quelques fruits très mûrs tombés au sol ont nourri les Vulcains, tandis que le lierre en fleurs a joué les garde-manger jusqu’aux premiers froids.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Cet arbuste pour papillons envahit le jardin sans que vous le sachiez : 5 plantes non invasives à mettre à la place»