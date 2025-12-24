Jardin : plantez dès décembre ce fruitier exotique qui aime nos hivers doux, vous regretterez d’attendre

Décembre sonne souvent la trêve au jardin, alors que les massifs semblent endormis et que l’on range les outils en attendant le printemps. Pourtant, au moment où l’on pense que plus rien ne se plante, une idée fait son chemin : installer un fruitier exotique en pleine terre. Pas besoin de serre ni de climat tropical pour tenter l’expérience. Il suffit d’oser le bon arbre au bon moment.

Cet invité venu d’Amérique centrale, c’est l’avocatier, Persea americana, arbre persistant au feuillage luisant qui change vite l’ambiance du jardin. Longtemps jugé impossible sous nos climats, il s’acclimate désormais dans plusieurs régions françaises aux hivers doux. Planter un avocatier en décembre lui offre même des conditions de départ idéales, entre sol encore tiède et humidité régulière. Il reste à repérer les zones adaptées et les gestes à privilégier.

Décembre, une fenêtre de plantation très favorable

Au début de l’hiver, la terre n’a pas encore perdu la chaleur accumulée en automne. Ce coussin tiède aide l’avocatier à émettre tranquillement ses premières racines, sans subir la sécheresse ni les coups de chaud du printemps ou de l’été. La sève circule au ralenti, les besoins en eau restent modestes et l’arbre concentre son énergie sous terre. Avec les pluies fréquentes, on peut considérer qu’environ 20 mm de pluie par semaine suffisent pour se passer d’arrosage complémentaire.

La lumière compte aussi, même en journée courte. Un emplacement exposé au sud ou au sud-ouest, abrité des vents dominants, crée un microclimat précieux. Un mur, une haie persistante ou un massif voisin renvoient la chaleur et protègent du froid. Ce coin lumineux deviendra le décor parfait pour ce fruitier exotique, sans déséquilibrer le reste du jardin.

Choisir la bonne zone et la bonne variété d’avocatier

Pour une plantation en pleine terre, les régions les mieux placées restent les zones côtières au climat doux : façade atlantique, Sud-Ouest abrité, littoral méditerranéen ou certains jardins urbains bien protégés. Dans ces secteurs, les gelées fortes sont plus rares et plus courtes. Là où l’hiver descend régulièrement en dessous de zéro pendant de longues périodes, mieux vaut réserver l’avocatier à une grande culture en pot, à hiverner hors gel.

Le choix de la variété fait la différence. Des types comme Bacon, Zutano ou Fuerte supportent mieux les petites gelées et s’adaptent bien aux hivers doux de nos régions côtières. Le terrain doit rester parfaitement drainé, idéalement en légère pente, pour éviter l’eau stagnante autour des racines. Avant la plantation, un trou large d’au moins 50 cm en tous sens permet d’ameublir le sol et de l’enrichir avec un peu de compost mûr, sans excès d’engrais chimiques.

Protéger l’avocatier en hiver et repérer les bons signes

Le jour de la plantation, un arrosage copieux tasse la terre autour des racines. Ensuite, on vérifie l’humidité avec le doigt plutôt que d’arroser systématiquement. Un paillage épais de feuilles mortes ou de broyat protège les racines et limite l’évaporation.

En cas de gel annoncé, un voile d’hivernage posé le soir puis retiré le matin protège l’arbre. Au printemps, des pousses nouvelles signalent la reprise ; en climat doux, un plant greffé donne ses premiers avocats maison en trois à cinq ans.