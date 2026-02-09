Jardiniers : en février, cette checklist du potager évite l’oubli qui fait rater vos premières récoltes

Le potager en février semble encore endormi, pourtant tout se joue déjà pour vos tomates et salades de juin. Quels gestes cocher pour ne rien regretter ?

Le jardin semble encore figé par le froid, mais pendant que le givre tient les massifs en pause, le potager en février commence déjà sa saison. Beaucoup de jardiniers attendent mars pour s’y mettre, au risque de perdre de précieuses semaines et de voir les premières récoltes arriver trop tard.

Février sert à préparer le terrain, lancer les semis sous abri et installer quelques légumes très rustiques en pleine terre. Une vraie checklist permet de ne rien oublier et d’éviter les erreurs qui plombent toute l’année. C’est maintenant que tout se joue.

Préparer le sol et l’organisation du potager en février

Avant toute chose, un coup d’œil au sol : s’il est gelé ou gorgé d’eau, on ne touche à rien. Travailler une terre collante ou dure comme de la pierre la compacte et asphyxie les racines. Dès qu’elle est ressuyée, on enlève les résidus de culture, on désherbe et on ameublit à la bêche ou à la grelinette, avec un apport léger de compost ou de fumier bien décomposé pour relancer la vie du sol.

C’est aussi le bon moment pour réfléchir aux rotations : pois et fèves après des légumes feuilles, tomates et courges ailleurs que l’an dernier, bulbes d’ail et d’oignon loin des anciens alliums. On vérifie tunnels, châssis, voiles de protection, on nettoie les outils, on installe quelques zones de refuge pour auxiliaires (tas de feuilles, petites bandes fleuries) qui limiteront ravageurs et pucerons plus tard.

Semis sous abri : tomates, poivrons et autres stars de l’été

Pour gagner du temps, les cultures à cycle long démarrent au chaud : tomates, poivrons, piments, aubergines, oignons de couleur et premières salades. On les sème en caissettes ou en pots de yaourt percés, remplis de terreau spécial semis, fin et bien drainant. Les graines sont espacées, recouvertes d’une très fine couche de terreau, puis arrosées au vaporisateur pour ne pas les déloger. La germination se fait autour de 20 à 24 °C, près d’une fenêtre bien exposée, idéalement plein sud, avec un simple carton recouvert d’aluminium derrière les plants pour renvoyer la lumière.

Dès que les plantules ont levé, on baisse un peu la température, autour de 18 °C, pour éviter qu’elles ne s’allongent et deviennent fragiles. Quand deux vraies feuilles apparaissent, les jeunes plants passent en godets individuels, dans un terreau plus riche. Ils seront ensuite endurcis au printemps, en sorties progressives dehors, pour ne pas subir de choc lors de la plantation après les Saints de Glace.

Que semer en pleine terre en février sans se tromper

Dès que la terre est meuble et non gelée, certains légumes supportent très bien un semis direct. Les pois à grains lisses et les fèves aiment les sols frais et installent un bon enracinement avant les chaleurs. Les bulbes d’ail (rose en climat doux ou ail de printemps ailleurs), d’oignons et d’échalotes se placent en rangs serrés, sur sol bien drainé, quitte à former de petites buttes en terrain argileux. Pour la verdure, épinards de printemps et laitues rustiques ou batavias rouges remplissent vite les planches, protègent le sol et offrent des salades précoces.

Pour ne rien oublier, cette checklist express résume les gestes clés de février au potager :

Contrôler que le sol n’est ni gelé ni gorgé d’eau.

Nettoyer planches et outils, retirer tous les résidus.

Ameublir la terre et apporter compost ou fumier mûr.

Prévoir rotations et emplacements des futures cultures.

Vérifier tunnels, châssis et voiles de protection.

Installer les semis de tomates, poivrons, aubergines, oignons et salades sous abri.

Semer en pleine terre pois, fèves, épinards et laitues rustiques, planter ail, oignons et échalotes.

Mettre en place quelques refuges à auxiliaires autour du potager.