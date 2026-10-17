« Je croyais mon gazon condamné par la sécheresse » : 1 kilo de blanc de Meudon en juillet a aussi protégé mes tomates sous la serre

Canicule, serre étouffante, gazon jauni, fourmis qui envahissent tout : de plus en plus de jardiniers misent sur une vieille poudre blanche, sans chimie. Comment ce blanc de Meudon jardin change la donne en plein été ?

Canicule qui cogne, gazon jauni, fourmis en file indienne sur la terrasse… Quand le jardin a pris un coup de chaud, on croit souvent qu’il faudra tout arracher pour repartir de zéro. Pourtant, nos grands-mères ont longtemps sorti une simple poudre blanche, bon marché, pour calmer la situation en quelques gestes.

Cette poudre, c’est le blanc de Meudon, une craie très fine composée surtout de carbonate de calcium et d’un peu d’argile. Le Parisien le décrit ainsi : « Polyvalent, naturel et économique, le blanc de Meudon est un produit parfaitement indiqué pour l’entretien de la maison. Mais ses propriétés permettent également de l’utiliser de différentes manières au jardin ! ». Reste à savoir comment l’utiliser sans dégâts sur la serre, le gazon et les massifs.

Pourquoi le blanc de Meudon peut vraiment aider le jardin en été

Issu d’anciennes carrières des Hauts-de-Seine, le blanc de Meudon a un pH légèrement alcalin, une texture ultra-fine et n’est pas toxique pour un jardinage naturel. Été après été, il a servi à protéger les vitres, à corriger des sols trop acides et à canaliser certaines invasions d’insectes sans pesticide chimique.

Les dernières canicules ont montré à quel point une serre pouvait devenir étouffante, un gazon se tacher de mousse et de plaques jaunes, et les fourmis coloniser les zones sèches. Utilisé avec mesure, le blanc de Meudon a créé un voile réfléchissant sur le verre, a aidé à remonter légèrement le pH d’un sol acide et a formé une barrière physique que les fourmis préféraient éviter.

Serre étouffante : le badigeon qui fait tomber la température

Nous avons tous déjà ouvert une serre en plein après-midi et eu l’impression d’entrer dans un hammam. Pour fabriquer un « lait » protecteur, on a mélangé entre 500 g et 1 kg de blanc de Meudon dans 1 à 2 litres d’eau tiède, jusqu’à obtenir une peinture très fluide. Ce mélange s’est appliqué au large pinceau sur l’extérieur des vitres de serre, de véranda ou de baie très exposée, créant un film blanc qui a fait baisser la température de plusieurs degrés et sauvé plus d’une plantation de tomates.

Ce voile n’a pourtant rien de magique : la pluie l’a lessivé et il a fallu renouveler après chaque gros orage. Il fonctionne d’autant mieux qu’on l’a combiné à l’aération maximale de la serre, à des voiles d’ombrage et à un arrosage adapté, plutôt le matin ou tard le soir.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Polyvalence Serre, gazon, fourmis 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le blanc de Meudon renvoie une partie du soleil grâce à son voile blanc, corrige légèrement les sols trop acides en surface et crée une poudre très fine que les fourmis n’aiment pas traverser. 💡 Le petit plus : appliquer le badigeon tôt le matin sur vitres sèches et saupoudrer la pelouse en soirée, juste avant un arrosage léger. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : dépasser 100 g/m² sur le gazon, en mettre près des hortensias ou croire que le blanc de Meudon remplace l’arrosage et l’engrais.

Gazon jauni et fourmis : les bons gestes… et les limites

Pour une pelouse fatiguée sur sol acide, le blanc de Meudon s’est épandu en pluie très fine, à raison de 100 g par m² maximum, puis a été arrosé pour descendre dans le feutrage. Le gazon a reverdi si les brins n’étaient pas totalement grillés. Le Parisien rappelle toutefois à juste titre : « Il ne remplace pas un entretien régulier et un engrais équilibré ». Et on l’a tenu éloigné des hortensias, rhododendrons et azalées, qui aiment les sols acides.

Côté fourmis, la poudre a servi de barrière douce autour des pas japonais, gamelles d’animaux ou terrasses en bois : de simples lignes continues qu’elles ont souvent contournées. Ce n’est pas un insecticide, juste un chemin devenu désagréable, à renouveler après la pluie. Pour un jardin qui tient mieux la canicule, cette astuce de grand-mère a été associée à quelques réflexes indispensables :

pailler généreusement le sol pour garder la fraîcheur ;

arroser moins souvent mais en profondeur, le soir ;

aérer la serre et choisir des variétés de gazon plus résistantes à la sécheresse.