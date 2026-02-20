Je ne planterai plus jamais de bambou : cette autre graminée fait un brise-vue parfait sans jamais envahir

En croyant protéger mon intimité avec une haie de bambou, j’ai vu mon jardin se transformer en jungle incontrôlable. Jusqu’au jour où une simple graminée a tout changé pour mon brise-vue.

Dans bien des lotissements, l’histoire est la même : on plante une rangée de bambou pour se cacher des voisins, et quelques années plus tard le jardin ressemble à une petite jungle. Ce qui semblait être le brise-vue idéal s’est faufilé partout, sous la clôture, dans le gazon, parfois même chez le voisin.

Pourtant, les critères paraissaient cochés : forte occultation, peu d’entretien, matériau naturel, intégration parfaite au jardin. On cherchait un écran végétal rapide, on s’est retrouvé avec une plante incontrôlable ; pendant ce temps, une autre graminée, bien plus docile, gagne tranquillement du terrain.

Bambou doré : un brise-vue zen qui peut tourner au cauchemar

Le bambou doré (Phyllostachys aurea) reste très prisé pour faire une haie brise-vue. Anthony Fournier, paysagiste, le résume ainsi : cette plante est « le plus souvent choisie pour sa vitesse de croissance et sa capacité à occulter tout en procurant un décor zen et apaisant. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une plante invasive dont le système racinaire est très puissant », a-t-il confié à Midi Libre. Beaucoup de particuliers finissent par le regretter « souvent quelques années plus tard ».

Même les plus prudents installent parfois une barrière anti-rhizomes. Cela ne suffit pas toujours : « une barrière anti-rhyzomes lors de la plantation, il arrive parfois que celle-ci ne soit pas assez profonde ou qu’elle ne dépasse pas suffisamment au-dessus du niveau du sol », décrit Anthony Fournier. Le bambou enjambe alors l’obstacle et s’étend ailleurs ; « les ennuis visibles commencent à ce moment-là même si, en réalité, c’est au moment où vous êtes repartis de votre jardinerie avec ce bambou, que les ennuis ont commencé… ».

Calamagrostis : la graminée brise-vue qui ne trace pas

Face à ces déconvenues, de plus en plus de jardiniers se tournent vers le calamagrostis, aussi appelé roseau des jardins. Cette graminée ornementale, originaire des zones tempérées, forme de belles touffes verticales aux épis souples. La star des haies modernes est le Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster’, dont les tiges montent à 1,50 m voire 2 m en une seule saison, de quoi créer un excellent brise-vue léger mais efficace.

Contrairement au bambou, le calamagrostis pousse en touffe compacte, non traçante : aucune barrière anti-rhizomes à prévoir. Il supporte jusqu’à -20 °C, s’adapte à beaucoup de sols bien drainés, même en ville, et reste peu sensible aux maladies. Une fois installé, il tolère la sécheresse modérée, tout en offrant un décor mouvant et doux qui participe à la biodiversité en abritant insectes et oiseaux.

Planter le calamagrostis pour un écran intime sans mauvaises surprises

Pour un brise-vue réussi, on installe le calamagrostis au soleil ou en légère mi-ombre, dans un sol plutôt riche et drainé. En haie, il suffit d’espacer les pieds de 50 à 70 cm pour obtenir rapidement un rideau dense sur une terrasse, le long d’une clôture ou près d’une piscine. La plantation au printemps ou en automne, avec des arrosages réguliers les premières semaines, favorise une bonne reprise.

L’entretien reste minimal : un arrosage seulement en cas de forte chaleur, un apport de compost au printemps, puis une taille des tiges sèches au ras du sol en fin d’hiver, vers février ou mars. Tous les trois à cinq ans, on peut diviser les touffes pour les rajeunir et créer de nouveaux plants pour un balcon, un massif ou un autre coin du jardin, sans jamais voir cette graminée envahir l’espace.