Ce type de fraisier méconnu offre des récoltes non-stop jusqu'en automne si vous le plantez au bon moment

Dans de nombreux jardins français, les fraises disparaissent dès juillet alors que l’été commence à peine. Ce jardinier a misé sur un seul type de fraisier pour récolter jusqu’aux gelées, grâce à quelques choix et dates clés.

Dans beaucoup de jardins, les fraises disparaissent dès le début de l’été. Après une belle vague au printemps, plus rien sur les plants classiques et le carré potager semble vide alors que les beaux jours continuent. Pourtant, certains jardiniers obtiennent aujourd’hui des barquettes bien remplies jusqu’en octobre, avec un seul type de fraisier et sans surface immense.

Le secret tient à un choix simple : remplacer les fraisiers non remontants par des fraisiers remontants, capables de produire plusieurs vagues de fruits de juin aux premières gelées. Plantés au bon moment et entretenus avec des gestes précis, ces plants transforment un coin de jardin en réserve de fraises presque en continu. Il reste à choisir période et soins pour obtenir cette récolte prolongée.

Pourquoi les fraisiers remontants prolongent la récolte jusqu’à l’automne

Eux ne se contentent pas d’une seule récolte concentrée au printemps. Les fraisiers non remontants donnent surtout au printemps, alors que les variétés remontantes échelonnent leurs fleurs et leurs fruits tout l’été, parfois jusqu’à la Toussaint. On peut ainsi croquer des fraises fraîches de juin aux premières gelées, surtout si l’on enlève régulièrement les fruits mûrs pour stimuler de nouveaux bouquets de fleurs.

Plusieurs valeurs sûres se démarquent. Charlotte donne des fruits abondants et rustiques, tandis que Mara des Bois rappelle la fraise des bois. Ciflorette, Rabunda, Cirafine ou Toscana assurent une fructification régulière en fin de saison, pratique pour les desserts de fin d’été et d’automne.

Planter les fraisiers remontants en mars et début août pour des récoltes non-stop

Pour une première vague de fruits dès l’été, la plantation en mars est idéale. À cette période, le sol se réchauffe et les pluies de printemps gardent la terre humide, ce qui aide les racines à s’installer. Mis en place maintenant, les fraisiers se renforcent avant les grosses chaleurs et offrent souvent leurs premières barquettes quelques mois plus tard.

Autre fenêtre clé, le début août permet de préparer une saison suivante très généreuse. La terre reste tiède, l’ensoleillement est encore bon et les plants profitent de plusieurs semaines pour développer un système racinaire puissant avant l’automne. L’année d’après, la récolte démarre plus tôt et s’étale sur une longue période, souvent jusqu’aux gelées.

Gestes clés, du sol à la serre froide, pour garder les fraises jusqu’aux gelées

Tout commence par un sol préparé : terre décompactée sur 20 à 30 cm, cailloux retirés, compost mûr ajouté. À la plantation, on garde environ 30 cm entre chaque fraisier et 40 à 50 cm entre les rangs, collet au niveau du sol. Paillage, arrosages au pied et suppression des stolons en trop concentrent ensuite l’énergie sur les fruits.

Une petite serre froide, un tunnel ou une mini-serre sur balcon protègent les fraisiers du vent, de la pluie et des gels, ce qui prolonge la saison de récolte. Comme le résume l’industriel, « Cultiver, c’est un peu comme fabriquer. Je suis industriel et j’ai abordé l’agriculture sous cet angle », a expliqué James Dyson, cité par Usine Nouvelle. Dans une serre domestique, secouer les tiges fleuries ou passer un pinceau sur les fleurs améliore la pollinisation et aide à récolter des fraises jusqu’aux premières gelées.

Sources Mon Jardin Ma Maison

