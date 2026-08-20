Joints de terrasse : arracher ces herbes à la main, cette erreur les fait revenir plus vite qu'un simple spray maison

Chaque été, les herbes des joints de terrasse reviennent plus drues, malgré des heures passées à les arracher à la main. Et si un simple spray inversait enfin la tendance ?

Sur le papier, arracher une à une les petites touffes qui s’invitent entre les dalles semble la solution la plus logique. Un seau, des gants, quelques heures penché sur les joints, et la terrasse paraît enfin nette.

Dans la réalité, cette corvée a surtout nourri la vigueur des mauvaises herbes. Racines cassées, graines réveillées, pavés reconquis en quelques semaines : tout travaille contre ce geste pourtant plein de bonne volonté. Une astuce bien plus simple, venue du Pays de Galles, change totalement la donne.

Pourquoi arracher à la main fait repousser plus d’herbes

Les plantes qui colonisent les joints adorent les conditions extrêmes. Beaucoup, comme le pissenlit, possèdent une racine pivot très profonde. Quand on tire sur la touffe, la partie aérienne vient, mais une section de racine reste sous la dalle et se met à produire plusieurs nouvelles pousses.

En grattant avec un couteau, on dérange aussi le sable ou la terre coincés entre les pavés. Cette agitation fait remonter à la lumière d’anciennes graines qui attendaient leur heure. Résultat : là où l’on pensait avoir tout nettoyé, la terrasse reverdit encore plus vite.

La solution plus simple : un spray « gallois » sans effort

Nous avons tous déjà passé un après-midi à genoux à traquer la moindre tige entre les dalles. Les jardiniers gallois ont choisi une autre voie : au lieu de tirer sur les racines, ils pulvérisent un désherbant naturel maison sur le feuillage. Leur mélange tient dans un flacon : 1 litre de vinaigre blanc ménager et 1 cuillère à soupe de liquide vaisselle.

Pour que l’effet soit maximal, la pulvérisation se fait par temps sec, en plein soleil, idéalement en milieu d’après-midi. La chaleur accélère l’action de l’acide, qui brûle les tissus, tandis que le liquide vaisselle aide la solution à coller sur les feuilles. En quelques heures, les herbes des joints de terrasse se dessèchent, sans dos courbaturés ni journée perdue.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Gain de temps Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le mélange vinaigre + liquide vaisselle brûle les feuilles en surface sans casser les racines, tandis que la chaleur du soleil accélère le séchage rapide des herbes visées. 💡 Le petit plus : Pulvériser uniquement sur les zones minérales, après avoir balayé la poussière, améliore l’adhérence du produit et évite d’abîmer les plantes voisines. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Appliquer ce mélange sur la pelouse, dans les massifs ou par temps de pluie, au risque de brûler les plantes utiles et de le rendre bien moins efficace.

Pour que les joints restent propres plus longtemps

Ce spray règle les urgences, mais la suite compte tout autant. Des joints profonds et vides restent des invitations pour les racines. Après dessèchement, brosser les débris puis remplir les espaces avec un sable stabilisé ou un mortier spécial limite les repousses.

Autre stratégie, plus douce pour l’œil : installer dans quelques interstices une plante tapissante, par exemple un petit thym serpolet. En occupant la place et en couvrant le sol, elle freine naturellement les indésirables et donne à la terrasse un côté patio.