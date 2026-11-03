Les maçons n'en peuvent plus de le répéter : sur un mur entre deux jardins, la pente du chaperon décide de qui est le vrai propriétaire
Au fond de deux jardins tranquilles, un vieux mur en pierre cache un arbitre silencieux. Selon la pente de son chaperon, propriété, travaux et entente peuvent brutalement basculer.
Au fond du jardin, le vieux mur en pierres paraît indestructible. On y cale le compost, on y accroche un brise‑vue, on rêve de refaire son dessus. Les maçons préviennent pourtant : le sens de la pluie n’est jamais un détail.
Depuis plus de deux siècles, le Code civil lit ce petit chaperon, cette casquette qui coiffe le mur, comme un indice. Sur un mur entre deux jardins, le côté où ruisselle l’eau peut peser lourd sur la propriété, les travaux… et la paix entre voisins.
Ce que le chaperon révèle vraiment du mur
Par principe, l’article 653 du Code civil prévoit qu’un mur qui sépare deux jardins est présumé être un mur mitoyen : chacun en possède la moitié, sauf si un titre de propriété prévoit autre chose. Mais l’article 654 du Code civil prévoit une exception discrète : si le sommet est en pente d’un seul côté, l’eau – et donc la propriété présumée – penchent vers ce jardin‑là.
Une ou deux pentes : quand le geste banal devient erreur
Nous avons tous déjà demandé à un artisan de « faire pencher » le dessus du mur pour garder notre allée bien sèche. Si le mur était commun, inverser la pente peut brouiller un indice ancien et alimenter un conflit. Pire, un chaperon qui déborde de quelques centimètres chez le voisin sera souvent vu comme un empiétement à supprimer.
Refaire le chaperon sans perdre son mur… ni son voisin
Avant de lancer des travaux, trois réflexes protègent vraiment. D’abord, vérifier vos actes de propriété et, en cas de doute sur la limite, consulter notaire ou géomètre. Ensuite, parler au voisin, photos à l’appui, et décider ensemble du sens de la pente et d’un éventuel débord. Enfin, faire noter noir sur blanc cet accord sur le devis ou dans un simple courrier signé. En cas de doute persistant, un avocat peut aussi vous éclairer.
En bref
- Entre deux jardins voisins, un vieux mur en pierres et son chaperon de mur entre deux jardins influencent directement la notion de mur mitoyen. 🧱
- Modifier la pente ou le débord du chaperon sans accord, ou empiéter de quelques centimètres, expose à des frais de travaux et rectifications. ⚠️
- Avant de refaire le dessus du mur, titres de propriété, photos, accord écrit et choix de pente réservent pourtant plusieurs surprises juridiques méconnues. 🔎
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